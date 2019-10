Spagna | l’indipendentista veneto Lovat | ‘non finisce la lotta in Catalogna’ 2

Spagna : l’indipendentista veneto Lovat - ‘non finisce la lotta in Catalogna’ (3) : (AdnKronos) – “Dovere del filosofo è quello di resistere a oltranza al dominio della Tecnica e del Potere” (Horkheimer) onde per filosofo si usa l’accezione nobile, applicabile a ogni uomo che cerchi la verità e si batta per essa. E’ su questo presupposto che anche in veneto, nonostante indifferenza e derisione, c’è chi ancora si batte per la verità, per la libertà, per i diritti umani, per ...