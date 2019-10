Juventus | Menotti esalta Sarri | un commento anche sulla crisi della Sampdoria

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) César Luis, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell’Argentina dei generalilaed in particolar modo l’allenatore Maurizio, ecco l’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “il mio erede? Perché no? Ne sono contento e onorato. Non è la prima volta che in Italia si gioca bene: il Milan di Sacchi non nasce per caso. Ma il bel gioco non è un valore assoluto, è solo un gusto: a me piace più questa Juvevecchia perché gioca la palla. Usa lo stile che mi ha sempre reso felice. Io voglio questo: voglio Guardiola, voglio. La Juve non perde il vecchio ordine, ma ora aggiunge gusto per l’avventura. Ovvero, partecipazione al gioco, armonia.dimostra che la vittoria non è alternativa all’estetica. La cosa migliore che poteva accadere a Higuain e Dybala è questo allenatore: per loro ...

