Divinity | Fallen Heroes è stato messo in stand-by a tempo indefinito

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019), l'imminente giocoin stile XCOM di Larian Studios, èsospeso per un periodo dinon specificato. L'uscita è stata originariamente prevista per novembre, tuttavia lo studio attraverso un post ha annunciato di far slittare il gioco in futuro."È diventato chiaro a tutti i soggetti coinvolti che il gioco avrà bisogno di tempi e risorse di sviluppo di gran lunga superiori a quelli attualmente disponibili per realizzarlo", scrive Larian. "Siamo spiacenti per i giocatori che dovranno aspettare un periodo dinon specificato, ma crediamo fermamente che portareai fan dovrebbe essere fatto in una sequenzarale che gli permetta di essere sviluppato in modo corretto".Anche Logic Artists ha rilasciato una dichiarazione, ringraziando il team Larian per il suo supporto e spiegando le difficoltà di sviluppo e i programmi di rilascio. "Non c'è ...

