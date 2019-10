Manovra | sale dote cuneo fiscale a 3 miliardi e spunta fondo famiglia Scontro su Quota

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Salgono a trele risorse per il taglio delnel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere lapiu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3, che si tradurra' in un alleggerimento del fisco sulle buste paga dei lavoratori, almeno nel primo anno, poi si vedra'. Dal fronte del M5s pero' la richiesta era quella dell'aggancio del salario minimo al taglio delanche per le imprese. Si studiano anche le risorse per istituire unper il pianoche entro il prossimo anno dovrebbe prendere forma, attraverso un'apposita legge delega, nel quale confluirebbero le risorse per i bonus ...

