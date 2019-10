Manovra | per le coperture pronta la stangata su plastica | diesel | sigarette e giochi

Manovra - spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

Manovra : Pd - ‘passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - vertice notturno per le coperture : la dote per il cuneo fiscale sale a 3 miliardi : Con la legge di bilancio saranno già individuati fonti e strumenti di finanziamento per il piano famiglia da attuare con successiva legge delega. Immediato il taglio delle rette sugli asili nido. Tensioni nella maggioranza sulla caccia finale alle risorse. Italia Viva in pressing per abolire quota 100

Manovra - 3 miliardi per il cuneo fiscale : 4.13 Si va verso l'abolizione del super ticket nel 2020 e verso un aumento fino a 3 miliardi delle risorse per il taglio del cuneo fiscale. E' quanto si apprende da diverse fonti di governo al termine del vertice sulla Manovra. La misura sui superticket proposta dal ministro Speranza dovrebbe trovare posto in Manovra, secondo quanto auspicato anche dal Movimento 5 Stelle che, assente Luigi di Maio, al tavolo sulla legge di bilancio era ...

Manovra - scontro su tasse e pensioni Dall’Iva agli assegni per i figli : tutti i nodi : Vertice nella notte, tre miliardi per il cuneo fiscale: Renzi vuole abolire la pensione anticipata. Catalfo: non si tocca

Manovra - caccia finale a 2 - 5 miliardi : partita aperta su pensioni - manette evasori e sconti fiscali : Count down finale per il varo, in radida sequenza, di decreto fiscale, documento programmatico di bilancio e legge di bilancio vera e propria. Ma dalla maggioranza continuano ad arrivare veti e nuove richieste rendendo complicato il completamento del puzzle delle coperture

Manovra - è caccia alle coperture. Il riordino dell'Iva (a gettito zero) ancora sul tavolo : È l’ultima ora della Manovra e l’ultima ora è quella in cui bisogna trovare le coperture che ancora mancano, ma anche assumere le decisioni politiche rimaste appese alle divergenze interne. Quando i soldi sono pochi - come è il caso della prima legge di bilancio del governo giallorosso - i due piani si intrecciano e il tratto è quello della rincorsa. La traduzione in numeri del lavoro continuo che stanno ...

Manovra - Coldiretti : per il 59% degli italiani l’ambiente crea lavoro : Secondo il 59% degli italiani dall’ambiente con la green economy possono nascere nuove opportunità di lavoro per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio in riferimento al Green New Deal della Manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Solo 1 italiano su 3 ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...