Liliana Segre chiede al Senato una Commissione contro razzismo | intolleranza e hate speech

Per Liliana Segre un dottorato ad honorem per il suo impegno “a favore della tolleranza” : Un dottorato honoris causa in Studi umanistici transculturali a Liliana Segre . Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti con un tweet dove parla del grande impegno della senatrice a vita a favore dell'intercultura e della tolleranza. Il ministro risponde anche all'auspicio della Segre sul reinserimento del tema di storia all'esame di maturità.Continua a leggere

Milano - la senatrice Liliana Segre inaugura il nuovo Giardino dei Giusti : “Scelsero di non essere indifferenti - sono un dono dell’umanità” : Riapre dopo i lavori di riqualificazione il nuovo Giardino dei Giusti nel parco del Monte Stella a Milano . A tagliare il nastro è stata la senatrice a vita Liliana Segre ., sopravvissuta ai campi di sterminio. Il Giardino ricorda, attraverso “cippi” di granito e alberi, le persone che si sono opposte nel mondo ai genocidi e ai crimini contro l’umanità come Moshe Bejski, Andrej Sakharov, Svetlana Broz e Pietro Kuciukian. “I ...

Liliana Segre : "Basta con l'odio" : La senatrice a vita Liliana Segre voterà sì alla fiducia al nuovo governo di Giuseppe Conte e nel suo intervento in aula nel giorno del suo 89esimo compleanno, è tornata a parlare delle sue preoccupazioni per l'odio e il razzismo sempre più diffusi in Italia e, in riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, all'utilizzo dei simboli religiosi per puri fini propagandistici:Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante ...