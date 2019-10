Curva della fertilità | cos’è il ‘sistema di sicurezza’ naturale che preserva dai rischi

Mick Wallace - l’eurodeputato irlandese con la maglia Toro : “La Curva Maratona una delle esperienze più belle della vita” : “E’ una bellissima maglietta! Sono tifoso del Toro da molti anni. Ho l’abbonamento e sono molto appassionato di calcio. Ma trovo che il Torino sia un club diverso, incredibile. Se vado a vedere la partita vado in curva ed essere lì è bellissimo. E’ una delle migliori esperienze da fare. E non si tratta solo di calcio. La mia parte politica è la sinistra e in curva trovo molte persone che condividono le mie idee. Ovvio, ...

Milan-Pioli - furia dei rossoneri : il duro comunicato della Curva Sud : “Troppi anni che questa squadra non è degna dei suoi tifosi. Mille cambi sulla panchina, risultati sempre penosi. È cambiata la dirigenza. È fallito ogni progetto. È finita la pazienza. Per il Milan serve rispetto”. E’ il duro messaggio della Curva Sud Milano sulla sua pagina Facebook dopo il difficile momento di stagione, l’esonero dell’allenatore Marco Giampaolo e l’arrivo ormai imminente di Stefano ...

Torino - “Drughi Juve liberi” : centinaia di manifesti affissi nella notte in città dagli ultras bianconeri dopo gli arresti dei capi della Curva : Hanno approfittato ancora una volta della notte per appendere sui muri di Torino le loro rivendicazioni. centinaia di manifesti neri con la scritta “Drughi Juve liberi” e la silhouette dei personaggi di “Arancia meccanica” sono stati incollati dagli ultras dei “Drughi giovinezza”, la parte più giovane dell’importante gruppo del tifo organizzato della Juventus. “Il mondo è davvero pieno di pericoli, ...

Zaniolo - la Curva della Lazio insulta la mamma. Lei posta i cori : «Che carini…» : I tifosi della Lazio hanno ormai preso di mira Nicolò Zaniolo, gioiellino dei rivali della Roma, ma soprattutto sua mamma Francesca Costa: anche ieri sera durante la sfida all’Olimpico tra i biancocelesti e il Parma, la mamma del giocatore giallorosso è stata insultata dai tifosi della Lazio. La curva Nord durante la partita ha infatti intonato cori contro Francesca («La mamma di Zaniolo è una p…»), così come tre settimane fa ...

Juventus-Verona - il riscaldamento dei bianconeri : l’accoglienza della Curva Sud [VIDEO] : Juventus-Verona – Manca pochissimo al calcio d’inizio del secondo anticipo del sabato tra Juventus e Verona. Tanti cambi per i bianconeri. Dall’inizio Ramsey e Dybala. Gli uomini di Maurizio Sarri sono stati accolti calorosamente dal pubblico dello Stadium all’ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita. I tifosi della Curva Sud hanno applaudito. Non hanno esposto striscioni e l’allerta resta alta, ma ...

Curva della Juve - indagini e cosa succede : Ma cosa succede nella Curva della Juve? Una marea umana calda e coloratissima, bandiere, striscioni, cori cantati per tutta la partita, una festa che dura 90 minuti. È l'immagine che abbiamo delle curve, il cuore del tifo di ogni squadra. Ma non è sempre e solo così. Perché la realtà ci consegna un quadro molto diverso, come emerso dall'ultima inchiesta condotta dalla Digos di Torino sulla Curva della Juve. ...

Cori per Boiocchi - poi la rissa Esplode la faida tra i capi della Curva Nord dell’Inter : Sabato sera, durante il match con l’Udinese, lo storico capo ultrà Franco Caravita è stato preso a pugni in Curva dal pluripregiudicato Vittorio Boiocchi. Ex anima dei Boys San negli anni Ottanta, prima di finire in cella per 30 anni

Benevento - murale della Curva Sud a Carmelo Imbriani : il ricordo di Vigorito - Inzaghi e Mastella [FOTO] : E’ stato scoperto il murale dedicato a Carmelo Imbriani, giocatore e allenatore del Benevento scomparso prematuramente, voluto dalla Curva Sud. Ieri sera la cerimonia in via Massimo D’Azeglio, al rione Libertà, dove si trova la facciata del palazzo su cui è stato realizzato il disegno da due artisti di Airola (Naf-Mk). Presenti la famiglia di Imbriani, il presidente del club giallorosso Oreste Vigorito, il tecnico Pippo ...

Fiorentina-Juventus - la coreografia della Curva Fiesole è bellissima [FOTO] : Fiorentina-Juventus – Si sta giocando il primo anticipo della terza giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Punteggio fermo sullo 0-0 con Douglas Costa costretto ad uscire per un infortunio. Spettacolo della Curva Fiesole, che ha preparato una coreografia apposita per l’occasione. La partita contro la Juventus è sempre molto sentita a Firenze. In alto la FOTOGALLERY. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Napoli - scivola con la moto sul percolato : muore tifoso 26enne della Curva B : E' morto per le conseguenze dell' incidente in moto Giuseppe Menale, il tifoso 26 enne della Curva B del Napoli, vittima di un incidente stradale. La famiglia del giovane, che era stato...

Le notizie del giorno – Calciatore aggredito - gravissimi episodi alla festa della Curva Fiesole : Tanta paura per il centrocampista inglese Danny Drinkwater, aggredito da un gruppo di sei persone fuori da un pub di Manchester. Secondo il quotidiano ‘The Sun’, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una discussione con il collega Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United. Drinkwater avrebbe rivolto alla fidanzata di Nthle ‘pesanti apprezzamenti’. Allontanato dal locale, l’ex giocatore di Leicester City e Chelsea (ora in ...

Fiorentina - gravissimi episodi alla festa della Curva Fiesole : cori contro Juventus e morti Heysel : Un grave episodio è accaduto questo pomeriggio, in occasione della festa degli ultrà della Curva Fiesole, cuore del tifo della Fiorentina, nei pressi dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Stanno facendo il giro del web le immagini di un video in cui si sente chiaramente un coro intonato dagli ultras viola contro i 39 tifosi della Juventus morti nella tragica notte dell’Heysel il 29 maggio 1985. Purtroppo alla festa del tifo viola ...

Per Repubblica il messaggio della Curva Nord era : non siamo noi razzisti - sei tu che sei nero : Sembra uno scherzo e invece non lo è, la lettera della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku che si è permesso di accusare i cori razzisti he gli sono arrivati dalla Curva del Cagliari, chiedendo delle punizioni esemplari per abbattere il problema. Su Repubblica Paolo Berizzi ha commentato incredulo che si possa arrivare a tale ignoranza nei confronti di un proprio giocatore che invece si dovrebbe proteggere Un capolavoro di ignoranza. Un ...

Anche il Guardian riporta la lettera degli ultras della Curva Nord a Lukaku : Anche la stampa straniera ha riportato la lettera scritta dagli ultras della Curva Nord dell’Inter a Lukaku per spiegargli il suo errore nell’intendere i buu che gli sono stati tributati domenica a Cagliari. Il Guardian sottolinea che gli ultras hanno tenuto a chiarire che non era affatto razzismo, ma rispetto, rispetto nei confronti di un avversario che reputavano temibile e contro cui, essendo tifosi, dovevano difendere la propria ...