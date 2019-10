Ricariche TIM | altri cambiamenti in porto dall’11 ottobre | cose da sapere

Le Ricariche TIM da 4 e 6 euro disponibili tramite il circuito Lottomatica : Se le ricariche TIM online non fanno per voi e non siete inclini nemmeno a utilizzare l’applicazione proprietaria per ricaricare il credito del vostro smartphone, sarete felici di sapere che è finalmente possibile acquistare ricariche da 4 e 6 euro tramite il circuito Lottomatica. Le piccole ricariche erano state presentate lo scorso mese e potevano essere acquistate solo nei negozi TIM, ma adesso tabacchini, edicole e bar vi potranno ...