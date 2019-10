Le vendite di Oxenfree sono aumentate grazie a Xbox Game Pass

Fonte : eurogamer

(Di domenica 13 ottobre 2019) Durante un'intervista con IGN, Sean Krankel, director di Nightschool Studios, ha svelato alcuni dei retroscena dietro l'accordo con Microsoft per inserirenel catalogo di.Il servizio della casa di Redmond sta riscuotendo sempre più successoagli ovvi benefici per chi sottoscrive l'abbonamento, che può accedere a un vasto catalogo di giochi a un prezzo decisamente invitante. Ma qualii vantaggi per un publisher che decide di inserire un titolo nel catalogo del servizio? E in che modo ne risentono le?Stando alle parole di Krankel, l'arrivo disunon solo non ha cannibalizzato le"standard" del gioco, ma ha persino incrementato quelle sulle altre piattaforme. Leggi altro...

