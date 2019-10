Direttori dei musei | Bellenger resta a Capodimonte altri 4 anni

Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei Direttori degli Uffizi - del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

Rai - incontro tra Nicola Zingaretti e Fabrizio Salini : rivoluzionati i Direttori dei tg? : Con il nuovo governo in carica cambiano anche gli assetti e i rapporti con la Rai, costola del potere politico. Pare che - riporta Repubblica - Nicola Zingaretti del Pd abbia incontrato in un clima molto amichevole il dg Rai Fabrizio Salini. Per il momento i direttore dei telegiornali non verranno t

INGV : completata la nomina dei Direttori dei Dipartimenti scientifici e delle Sezioni dell’Istituto : Con le ultime nomine, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha completato la squadra di ricercatori che guideranno i 3 Dipartimenti scientifici e le 9 Sezioni dell’INGV per il triennio 2019-2022. I tre ricercatori che guideranno i Dipartimenti sono: Leonardo Sagnotti per il Dipartimento Ambiente Rita Di Giovambattista per il Dipartimento Terremoti Augusto Neri per il Dipartimento Vulcani. Le Sezioni che costituiscono ...

Giunta su nomina Direttori Asl con aumento dei compensi - avranno 149mila lordi per anno : L'Aquila - Il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, ha oggi adottato il decreto con il quale si nomina il dottor Thomas Schael nella qualità di Direttore generale della Asl Chieti-Lanciano-Vasto. Il dotto Schael ha già formalizzato l’accettazione dell’incarico. Nella seduta di Giunta convocata per mercoledì, alle ore 16.00, a Palazzo Silone a L’Aquila verranno approvate le delibere di Giunta Regionale ...