Una vita | trame dal 13 al 19 ottobre | Samuel aggredito dagli uomini di Batan

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Una, la popolare soap opera iberica, tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Ledal 13 al 19, rivelano chesaràdi Joaquin. Intanto Casilda scoprirà di essere figlia di don Maximiliano, mentre Lucia troverà il cadavere del suo padrino, Joaquin. Infine, Leonor inizierà a scrivere un'opera teatrale e Servante si ammalerà. Una, Maria svela a Casilda di essere sua madre Ledi Unadal 13 al 19, rivelano che Espineira comunicherà a Joaquin che non dividerà con lui l'eredità dei Valmez, visto che ha rivelato la verità a Lucia. Intanto Cesareo farà si che Servante dorma all'addiaccio e il mattino seguente l'uomo sarà ritrovato febbricitante da Fabiana e Carmen. Iñigo accuserà Higinio di non essere un vero dottore, visto che in ospedale nessuno lo conosce. Quest'ultimo, per ere di ...

AlbertoAirola : Grazie al @fattoquotidiano per aver intrapreso questa indagine su un problema di milioni di Italiani quasi sempre… - Mov5Stelle : #Italia5Stelle è sempre più in MoVimento! Amore per l’ambiente significa anche amore per lo sport, come mezzo per c… - Librimondadori : «C'è un momento nella vita in cui dobbiamo decidere se conformarci o ribellarci. Essere Morgane tutta la vita è una… -