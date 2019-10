Maratona,Kipchoge oltre l'umano:meno 2h

A Vienna, il keniano Eliud, 34 anni, campione olimpico, corre i 42,195 chilometri in 1h 59' 40". Un'impresa assoluta, che però non sarà omologata: la corsa non è ufficiale."Volevo ispirare tante persone nello spingersii limiti umani", ha detto. L'impresa, comunque resta, anche perché a compierla non è un uomo qualsiasi, ma il campione olimpico in carica, nonché detentore del record mondiale ufficiale:lo ha stabilito poco più di un anno fa a Berlino, correndo unavera in 2h 1' 39".(Di sabato 12 ottobre 2019)