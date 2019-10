LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | MARCO LODADIO! ARGENTO MAESTOSO! L’azzurro

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASimone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L’oro al corpo libero finisce nelle Filippine Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni e tanto altro ancora. Buona serata a tutti. 191.10 Seconda medaglia per l’Italia in questidopo il bronzo della squadra femminile. I nostrifiniscono qui, domani non ci saranno azzurri. 19.09 IN LACRIMEEEEEEEEEEE! STA PIANGENDO! GRANDISSIMO. Portato in trionfo da tutti i compagni! MAGICOOOOO! E ora sale sul podio. 19.08 Chiudiamo in bellezza!LODADIO NON DELUDE MAI! Il Cavaliere del Castello l’ha messa lì, ancora una volta! Volerà a Tokyo 2020 con Ludovico Edalli e la squadra femminile. 19.07OOOOOOOOOOOOOOOOOO!LODADIO SECONDO (14.900), l’azzurro si qualifica alle Olimpiadi ...

