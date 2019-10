Incendio con fumo e forti odori ad Aviano | scuole chiuse

Otto persone sono state condannate per l’Incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data

Andria - Incendio distrugge deposito di legname. E' la seconda volta in due anni : Indagano i carabinieri per scoprire e cause del rogo divampato intorno alla mezzanotte di martedì 8 ottobre. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Incendio in Francia : sotto controllo il rogo in ex area industriale vicino Lione : sotto controllo in Francia l’Incendio divampato stamattina a Villeurbanne, vicino Lione, in una ex zona industriale riconvertita a incubatore di start-up. L’Incendio è stato circoscritto poco prima delle 10, ha riferito la prefettura ad AFP. Almeno 5mila metri quadrati sono stati devastati dalle fiamme. L'articolo Incendio in Francia: sotto controllo il rogo in ex area industriale vicino Lione sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio Rouen - la protesta dei cittadini : “Lo Stato ci nasconde la verità”. Oltre 5mila tonnellate di prodotti chimici in fumo : Sono passati cinque giorni dall’Incendio nel sito chimico Lubrizol e ancora i cittadini di Rouen, nel nord-ovest della Francia, lamentano “il cattivo odore dell’aria” e disagi come nausea, vomito, diarrea. La sera del primo ottobre, un gruppo di persone ha protestato insieme ad alcuni parlamentari, accusando le autorità di “nascondere le verità sulle conseguenze dell’Incendio”. Uno dei pompieri che è ...

Grecia - doppio Incendio nel centro per migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...

Francia - Incendio in stabilimento chimico : fiamme domate ma timore per salute. Evacuata tv regionale : dipendenti con nausea e vomito : Le fiamme divampate ieri nell’impianto chimico di Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia sono state domate. Ora però cominciano i timori per la salute delle persone. È di questa mattina infatti la notizia dell’evacuazione della sede della televisione France 3, a poco più di tre chilometri dallo stabilimento. I dipendenti hanno accusato nausea, cominciando poi a vomitare. La causa, secondo alcuni testimoni del posto, tra cui ...

Incendio in una villa - tutti illesi : i vigili del fuoco salvano un cane rianimandolo con l’ossigeno : Tre persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti a Bolognetta, vicino Palermo

Rouen - Incendio impianto chimico : video sono fake/ Castaner 'Fiamme sotto controllo' : Rouen, incendio impianto chimico Lubrizol. Il ministro dell'interno Castaner ha annunciato che le fiamme sono sotto controllo, spuntano due video fake.

Incendio Rouen - Castaner : “Fiamme sotto controllo” : L’Incendio nel sito chimico di Lubrizol, a Rouen, è “sotto controllo” e “non dovrebbe svilupparsi ulteriormente”. Ma “ci vorranno diversi giorni” per risolvere completamente la situazione: è quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, in un breve punto stampa nei pressi del luogo dell’incidente. L'articolo Incendio Rouen, Castaner: “Fiamme sotto controllo” ...

Esplosione e Incendio in centro di ricerca in Russia : vi sono conservati i campioni dei virus più letali : Esplosione e incendio al centro di ricerche in virologia e biotecnologie (Vector) di Koltsovo, a 25 km da Novosibirsk, un istituto in cui sono conservati campioni dei virus più letali, da Ebola al vaiolo, ma anche spore di antrace. Dalla fine degli anni ’70, per tutti gli anni ’80, sono state sviluppate presso il centro di ricerca di Koltsovo armi biologiche e batteriologiche. Una bombola di gas è esplosa al 5° piano ...

Devastante Incendio vicino ad Atene : diversi evacuati e pompieri a lavoro da ore - il vento continua ad alimentare le fiamme : Oltre 160 pompieri stanno combattendo da alcune ore contro un enorme incendio sviluppatosi a una sessantina di chilometri da Atene. Le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno avvolto diversi ettari di terreno. L’incendio era scoppiato ieri sulle montagne che sovrastano la località balneare di Loutraki, a ovest della capitale secondo i pompieri. Il “fuoco brucia vicino alla cima della montagna“, ha detto il vice capo delle ...

Incendio Avellino - fiamme in un’azienda che produce contenitori in plastica per batterie auto : evacuata la zona : Incendio in un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino, la Igs, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi-stato di emergenza. Un’alta nube nera, visibile da tutta ...

Bonafoni : dopo Incendio 2018 Ama proceda con bonifica impianto Salaria : Roma – “Bene il ritiro dell’autorizzazione integrata ambientale – annunciato nelle scorse ore dall’assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani – per l’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. dopo l’incendio del dicembre 2018, che rese la struttura inutilizzabile e che elevo’ un fumo nero su tutta la citta’, e’ ora necessario che Ama ...

Strage in Messico : un attacco con molotov ha causato un terribile Incendio - decine di morti e feriti : Almeno 23 persone sono morte in un incendio che ha colpito un bar di Coatzacoalcos, nello Stato messicano di Veracruz. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale dello Stato meridionale. Tra le vittime, riporta il sito della ‘Nbc News’, si contano 15 donne e otto uomini. Tredici persone, inoltre, risultano gravemente ferite. Coatzacoalcos è una città portuale che si affaccia sul Golfo del Messico. Il crimine “non ...