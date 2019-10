Giorgia che non riesce più a camminare e i medici non capiscono perché

"Giorgia invitò me e Alex Baroni a un concerto : capii che tra loro era amore" : Un dolore profondo e un ricordo che, a diciassette anni di distanza dalla tragica scomparsa, resta vivo. Guido Baroni, fratello del cantante Alex, ha parlato dell’incidente stradale che spezzò la vita dell’artista nel marzo 2002.Venticinque giorni di coma, durante i quali Alex Baroni venne circondato dall’affetto degli ammiratori e dei suoi cari. Intervistato da Caterina Balivo durante la trasmissione di Rai Uno ...

Paolo Brosio e Giorgia Venturini : scherzo hot/ E' 'Brosio-gate' : via il saluto e… : Paolo Brosio e Giorgia Venturini: amicizia 'intima' finita per uno scherzo hot? Il giornalista non avrebbe formato la liberatoria per la messa in onda.

Taglio parlamentari - Giorgia Meloni rivendica il risultato : "Ciò che vogliono gli italiani" : La riforma costituzionale sul Taglio dei parlamentari è passata a Montecitorio con 553 voti favorevoli, praticamente un plebiscito. Tra questi c'è anche quello di Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso la sua soddisfazione per il via libera a Monteci

Live - la Parietti sbotta contro Aida Nizar che insulta Giorgia Meloni : "Ma sai chi hai davanti?" : Anche Alba Parietti rimane disgustata dal siparietto di Aida Nizar. La spagnola ex Grande Fratello, ospite di Live - Non è la D'Urso, trascorre interi minuti a provocare e insultare Giorgia Meloni, in studio insieme a lei da Barbara D'Urso su Canale 5. Uno show personale di dubbio gusto che provoca

Chef Rubio finisce per insultare pure la polizia : "Trieste? Non mi sento sicuro". Giorgia Meloni : "Miserabile" : "Io non mi sento sicuro in mano vostra". Se Chef Rubio voleva difendere i due poliziotti morti in una sparatoria in Questura a Trieste, per mano di un dominicano, non ha centrato l'obiettivo. Il celebre Chef-star della tv, che spesso si concede sproloqui politici e insulti a viso aperto (specie cont

Otto e Mezzo - Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché : "Non può fare il ministro" : "Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché ne

Giorgia Meloni - perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div

Giorgia Caldarulo - scuse pubbliche a Erica Piamonte : 'Ero arrabbiata' : La scorsa domenica Erica Piamonte, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono rese protagoniste di un duro scontro a ''Live - Non è la d'Urso''. Le tre protagoniste hanno cercato di fare chiarezza su quanto avvenuto in ascensore. Prima si sono confrontate le due ex gieffine, poi è intervenuta la nuova fidanzata della friulana. Giorgia Caldarulo si scusa con Erica per averla insultata durante la trasmissione Live - Non è la d'Urso Tutto è iniziato ...

TAYLOR MEGA E Giorgia CALDAURLO/ Erica Piamonte : 'Non sono gelosa perché...' : TAYLOR MEGA ha una nuova fidanzata: si tratta di GIORGIA Caldarulo, ex Uomini e Donne. Erica Piamonte sbotta: 'Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?'

Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5/ Replicherà alle accuse di Erica Piamonte? : Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Replicherà ad accuse e sospetti?

Clima - Giorgia a Skyline : “Greta Thunberg è una speranza. Specchio di una generazione che si sta formando” : “Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo Specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di ...

Giorgia Meloni spazza via la sinistra : "Immigrati - stupri in aumento e Bibbiano - quello che non si può dire" : "L'impennata della violenza sulle donne è anche figlia dell'aumento dell'immigrazione indiscriminata". È durissima Giorgia Meloni, che ha chiuso dal palco dell'Isola Tiberina a Roma Atreju, l'edizione 2019 della festa di Fratelli d'Italia. La leader FdI cita una serie di cose che "non si possono dir

Giorgia Meloni chiude Atreju : "Perché siamo sovversivi". Fratelli d'Italia - orgoglio di destra : la denuncia : "siamo sovversivi? Sì, difenderemo sempre Dio, patria e famiglia". Giorgia Meloni chiude l'edizione 2019 di Atreju, festa di Fratelli d'Italia, con "qualcosa di destra". "Ci dicono che siamo un nemico, pericolosi sovversivi. Non ci preoccupiamo - tuona la presidente FdI dal palco romano -. Sì, se c'

Fratelli d’Italia - Viktor Orban ad Atreju scherza su Giorgia Meloni : “In Ungheria sarebbe al centro” : “Il vostro interesse mi onora e mi commuove”. Viktor Orban è sul palco di Atreju, ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. Accolto da cori da stadio e grandi applausi, il primo ministro ungherese attacca la sinistra e avverte l’Italia: “In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta prendendo piede una nuova offensiva della sinistra, arrivano nuovi leader e vecchi quadri come Renzi e ...