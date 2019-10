Palermo | al via il ' Parco dei Suoni' dal 16 ottobre all' Istituto dei Ciechi

Moda : Palermo - via Libertà si trasforma in passerella per un giorno : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E' 'Viale della Libertà Fashion Show', la sfilata di Moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alt

Moda : Palermo - via Libertà si trasforma in passerella per un giorno : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E’ ‘Viale della Libertà Fashion Show’, la sfilata di Moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alta Moda. Dalle 19.30 alle 21, da piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via Libertà ospiterà, per la seconda volta ...

Moda : Palermo - via Libertà si trasforma in passerella per un giorno : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E’ ‘Viale della Libertà Fashion Show’, la sfilata di Moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alta Moda. Dalle 19.30 alle 21, da piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via Libertà ospiterà, per la seconda ...

Anche Antonino Cinà è indagato per la strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è

Palermo : aggredì inviata Striscia - disposta sorveglianza speciale (2) : (AdnKronos) - L’aggressione coinvolse anche l’operatore che stava continuando a documentare la scena. Solo l'intervento della polizia riuscì a fermare l’aggressione, nel corso della quale Petyx fu anche minacciata di morte. Alla giornalista e al suo cameramen i medici del Pronto soccorso diagnostica

Palermo : aggredì inviata Striscia - disposta sorveglianza speciale : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - sorveglianza speciale per il palermitano che lo scorso 10 ottobre, durante la realizzazione di un servizio televisivo, aggredì la giornalista e inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale, su proposta del questore di Pale

Via libera ai mezzi elettrici a Palermo - parte la sperimentazione : A Palermo si potrà circolare con monopattini elettrici, overboard e altri veicoli di micromobilità elettrica che stanno invadendo le nostre città. Presto anche sulle strade della città si avvierà la sperimentazione per la circolazione dei veicoli elettrici ai fini della micromobilità. In sostanza anche a Palermo si decide di fare la «prova» prevista da un decreto nazionale (dell’ex ministro Toninelli) in vista del lavoro parlamentare nazionale ...

Palermo : Chinnici (Pd) - 'via libera rendiconto consentirà stabilizzazione 600 precari' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "L'approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del consiglio comunale di Palermo è frutto del senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione. Il via libera al rendiconto infatti consentirà la firma dei contratti a tempo indeterminato

Palermo - nasce “via Giornale L’Ora” : per la 1ª volta in Italia una strada dedicata a una testata : Ha raccontato la mafia, denunciandone sistema, azioni ed esponenti con inchieste e articoli. Ne ha anche pagato le conseguenze, durissime. Un attentato alla tipografia nel 1958 e l’uccisione di tre cronisti: Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Ma l’impronta del quotidiano L’Ora rimarrà indelebile, anche per le strade di Palermo: la testata, da adesso in poi, darà il nome a una via del capoluogo siciliano, la ...

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori (3) : (AdnKronos) - Da quel momento i lavori proseguiranno in sotterranea per circa altri 18 mesi con la previsione che entro la fine del 2022 i treni tornino a circolare nel tratto compreso fra piazza Politeama e piazza Giachery. "Il Comune - ha sottolineato il sindaco Leoluca Orlando - manterrà alta la

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - ripartono il 1 ottobre, dopo i vari stop legati alla vicenda della Tecnis, i lavori per il completamento dell'anello ferroviario di Palermo. Circa 12 mesi di cantieri, almeno per quanto riguarda quelli in superficie, con l'obiettivo di restituire alla città le aree int

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori (2) : (AdnKronos) - I lavori interesseranno contemporaneamente l’area compresa fra via Emerico Amari, via Roma, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo, e saranno articolati in quatto fasi. Per non chiudere del tutto gli accessi alle auto, una piccola parte di via Amari, quella fra via Wagner e via La

Vivi Sano Sport Palermo : da ottobre riparte il corso di avviamento all'atletica leggera : Si è svolto lo scorso sabato 21 settembre, presso l'Istituto dei Ciechi in via Angiò a Palermo, l'incontro di presentazione del calendario delle attività a scopo inclusivo della seconda, nuova stagione Sportiva di Vivi Sano Sport, poliSportiva dilettantistica collegata alla omonima Onlus che attualmente si occupa della gestione e della cura del Parco della Salute di Palermo. Presente, tra gli altri, Daniele Giliberti, amministratore delegato di ...

Palermo - battute su una collaboratrice ghanese - b&b manda via un turista : “W il mondo a colori” : Un turista settantenne di Milano è stato cacciato da un bed and breakfast di Palermo dopo aver pronunciato alcune battute, ritenute razziste, nei confronti dei siciliani, a proposito del “caldo africano” e allusioni pesanti nei confronti di una giovane italiana di origini ghanesi. Il marito della titolare de "La terrazza sul centro": "Ho sopportato qualche minuto, poi ho deciso di intervenire”.Continua a leggere