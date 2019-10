Fuori dal Coro si allunga di quattro puntate

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Mario Giordano -dalNuova ‘promozione’ per Mario Giordano e il suodal, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Complice il più che discreto riscontro auditel, ottenuto in queste settimane, la trasmissione si allungherà di. Il programma ha debuttato in questa stagione l’11 settembre ed era inizialmente programmato per sette settimane. Ai due appuntamenti ‘mancanti’ (16 e 23 ottobre), dunque, la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha deciso di aggiungernedalproseguirà così mercoledì 30 ottobre e 6 novembre, poi si sposterà al martedì per ledel 12 e 19 novembre. Ricordiamo che la trasmissione, nata come striscia quotidiana di circa 20/30 minuti nel preserale di Rete 4, è stata promossa durante l’estate in prima serata, guadagnandosi la riconferma a settembre.dal...

