Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza dopo la crisi

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sembrava finita per sempre traDi, che si erano detti addio a inizio estate. Invece ora sono innamorati e affiatati come non mai, e si sono regalati una fuga romantica a Marrakech per recuperare il tempo perso. Sui social l’influencer e il cantante del duo Benji&Fede condividono scatti da favola, con i paesaggi del Marocco a fare da sfondo al loro amore…

unjversalee : RT @petitfede: A chi posso mandare il curriculum vitae per essere al posto di Paola di Benedetto? Chiedo per un’amica - petitfede : A chi posso mandare il curriculum vitae per essere al posto di Paola di Benedetto? Chiedo per un’amica - notizieit : Paola Di Benedetto e Federico Rossi in Marocco per superare la crisi -