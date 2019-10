Mercato Juve | Pogbà nuovamente bianconero | è scambio con lo United

CalcioMercato Juventus : accordo raggiungo col calciatore : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte trasferimenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo italiano Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a dire addio ad uno degli attaccanti più importanti che negli ultimi anni ha vestito la maglia bianconera. Stiamo ovviamente parlando del croato Mario Mandzukic, che già nei prossimi mesi, svestirà la maglia della “Vecchia Signora”, per provare una nuova ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Mercato Juve - colpo a sorpresa di Paratici : altro affare a costo zero : Mercato Juve- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Fabio Paratici sarebbe pronto a fare lo sgambetto al Real Madrid in vista del potenziale assalto ad Eriksen in vista della prossima stagione. Come noto, il trequartista danese, attualmente in forza al Tottenham, si svincolerà dagli “Spurs” il prossimo giugno. Il Real Madrid sarebbe pronto ad affondare subito il colpo in vista di gennaio, Paratici, dal canto suo, vorrebbe ...

CalcioMercato Juve : Demiral potrebbe accettare di andare al Milan - bianconeri su Haland : La Juventus potrebbe essere disposta a considerare la cessione di Merih Demiral a gennaio, con il Milan fortemente interessato. RAI Sport è stato il primo a segnalare l'interesse dei rossoneri per il nazionale turco, mentre Sky Italia (come citato da Milannews.it) ha rivelato in agosto che il Milan era disposto a offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale. Il giornalista specializzato in Calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato ...

Mercato Juve - potrebbe arrivare lo scambio Isco-Can : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Isco, forte centrocampista del Real Madrid. Il giocatore spagnolo finora non ha collezionato nessuna presenza in Champions League ed è stato impiegato da Zinedine Zidane solo per 104 minuti in Liga spagnola (appena tre presenze). Si tratta di un inizio stagione davvero molto preoccupante per Isco; l'ex Malaga, ...

Mercato Juventus - Rakitic torna in pole : che succede con Rabiot? : Mercato Juventus- Nonostante le dichiarazioni di Rakitic alla stampa spagnola, il quale ha sottolineato la sua voglia di restare al Barcellona, la sensazione è che il centrocampista croato potrebbe lasciare il club blaugrana già nel mese di gennaio. Una decisione che potrebbe maturare di fronte al suo poco minutaggio. Una scelta che sarà conseguenza di questi primi mesi di campionato. La Juventus osserva interessata. Rakitic resta il primo ...

CalcioMercato Juve - Emerson Palmieri piace a Sarri per la fascia sinistra (RUMORS) : La Juventus è ovviamente impegnata soprattutto sul calcio giocato, dopo una settimana quella scorsa molto importante dal punto di vista dei risultati: le vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter hanno dato nuove consapevolezze ad una rosa già forte. La sosta per le nazionali sposta l'attenzione mediatica verso il Calciomercato, con le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di ...

CalcioMercato Juve - Cuadrado ha 'conquistato' Sarri : sarebbe vicino il rinnovo contratto : Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, nelle ultime settimane, ha rivalutato gran parte della rosa a sua disposizione, merito anche di un gioco offensivo che valorizza i passaggi e la tecnica. Basti vedere le recenti prestazione del centrocampista Pjanic, che a detta di molti addetti ai lavori in questo momento è il miglior regista a livello europeo. Inoltre recentemente si è notata anche la forma ottimale di Dybala e soprattutto quella del ...

CalcioMercato Juventus - due spagnoli nel mirino di Paratici : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Operazione terzino per la Juventus: la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzare le fasce difensive dopo, soprattutto a causa di infortuni e assenze, le scelte per il tecnico bianconero sono ridotte ai minimi termini. Altamente probabile che a gennaio Paratici possa muoversi soprattutto per garantire una valida alternativa ad Alex Sandro sull’out mancino della retroguardia juventina: i nomi sono di alto ...

CalcioMercato Juve : vicino l'accordo tra Mandzukic e il Manchester United per gennaio : La cessione di Mario Mandzukic è uno dei temi caldi del Calciomercato della Juventus. Il pupillo di Massimiliano Allegri non è più un giocatore importante dei bianconeri da quando Maurizio Sarri siede in panchina. In questa stagione non è mai stato chiamato in causa, da tempo è ormai certo che dovrà lasciare Torino già durante la prossima finestra di mercato e per lui sono pronte a schiudersi le porte della Premier League. Calciomercato ...

Mercato Juventus - dalla Spagna : scambio folle con il Real Madrid : Mercato Juventus – Zero presenze in Champions League e appena 104 minuti in Liga (in tre presenze): è questo il magro bottino stagionale di Isco. Preoccupato per il suo posto in Nazionale spagnola in vista degli Europei, l’ex Malaga secondo i media iberici è fermamente intenzionato a chiedere la cessione a gennaio. Mercato Juventus, Isco per Emre Can Il Real Madrid non è contrario all’addio, ma continua a valutare il calciatore ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic piace all'Inter per gennaio come vice Lukaku (RUMORS) : La Juventus, dopo una settimana molto importante dal punto di vista dei risultati, è pronta a riprendere gli allenamenti a ranghi ridotti considerando che la maggior parte dei giocatori in rosa sono impegnati con le nazionali. Oltre al calcio giocato, altro argomento di interesse dei media sportivi è sicuramente il Calciomercato: si pensa infatti alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio ed eventualmente anche in estate, ...

CalcioMercato Juve - Ok Diario : Isco possibilità per gennaio - potrebbe lasciare Madrid : Il mese di gennaio dal punto di vista del Calciomercato potrebbe regalare nuove trattative: il motivo sarebbe rIscontrabile dal fatto che in estate ci saranno gli Europei 2020 e quindi tanti giocatori nel giro delle nazionali che non trovano spazio come titolari nelle rispettive società potrebbero chiedere loro la possibilità di un trasferimento. Uno dei giocatori più chiacchierati a tal riguardo è il centrocampista offensivo del Real Madrid ...

CalcioMercato Juventus - Bale sarebbe un possibile obiettivo per gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, riportate da "Il Bianconero.com" la Juventus starebbe monitorando Gareth Bale, fuoriclasse del Real Madrid. Il campione gallese potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione di Calciomercato, dal momento che la rottura con il Real Madrid sarebbe insanabile. Come scrive il noto quotidiano spagnolo "As", infatti, ...