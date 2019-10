Matteo Renzi | il suo uomo nei servizi segreti nel mirino di Giuseppe Conte | Mattarella

Alessandra Ghisleri a Tagadà : "Matteo Salvini bollito? No - primo per distacco. Invece Matteo Renzi..." : Siamo a Tagadà, la trasmissione di Tiziana Panella su La7. Ospite in collegamento c'è la sondaggista che non sbaglia mai, Alessandra Ghisleri. Si parla di Matteo Salvini, e la Panella ricorda: "Molti commentatori dicono che è bollito. Lo vediamo stanco e nervoso. Ma cosa dicono i sondaggi? È risalit

Sergio Mattarella - indiscreto dal Quirinale : il presidente non è affatto sereno (per colpa di Matteo Renzi) : Sergio Mattarella non è affatto sereno. Dal Quirinale gira voce che il presidente della Repubblica sia molto preoccupato per la piega che sta prendendo il governo che ha cominciato a traballare sotto i colpi di Matteo Renzi. Il capo dello Stato pensava di aver dato vita a un esecutivo duraturo invec

Matteo Renzi - scenario clamoroso (e fonti autorevolissime) : con chi sostituirà Conte a Palazzo Chigi : Una voce, di corridoio, ma clamorosa. Matteo Renzi "vuole fare fuori Giuseppe Conte per sostituirlo con Luigi Di Maio mantenendo però la maggioranza M5s-Pd". Antonio Padellaro, ex direttore e ora editorialista del Fatto quotidiano, avvalora lo spiffero regalato da Paolo Mieli a Otto e mezzo e rilanc

Per Matteo Renzi la politica è essenzialmente tattica : di Stefano Sepe “Il vecchio e il nuovo” in Matteo Renzi si intersecano e si sovrappongono. Fattori per un insieme altamente produttivo, che invece diventano una miscela esplosiva. Al pari della nitroglicerina, i due elementi sono pronti ad esplodere alla minima scossa. Nel caso specifico, non serve nemmeno l’intervento esterno. Come è avvenuto ripetutamente, è Renzi stesso a produrre lo scoppio. L’uscita dal Pd, ultima mossa (in ordine di ...

Cartabianca - Massimo Cacciari : "Il problema non è Matteo Renzi ma il Pd. Se resta afono allora..." : "Il problema non è Matteo Renzi, ma il Pd. Lo spazio che Renzi potrà acquistare dipenderà da cosa riusciranno a fare il Pd e Nicola Zingaretti. Se il Pd resterà afono, Renzi aumenterà la sua forza nel Parlamento e nel Paese". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, a

DiMartedì - il sondaggio di Nando Pagnoncelli : Matteo Renzi in calo - Giorgia Meloni vola : Non si mette bene per Italia Viva di Matteo Renzi. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il partito dell'ex premier ha perso 0,3 punti percentuali ed è sceso al 4,2 per cento. vola invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Massimo Giletti a L'aria che tira contro Matteo Renzi : "Perché si deve dimettere da senatore" : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Tra gli ospiti c'è Massimo Giletti. Si parla del fondo firmato da Ezio Mauro su Repubblica, dedicato alla "politica fatta a spot". Sul tema viene interpellato il conduttore di Non è l'arena, che mostra di condivider

Teresa Bellanova : "Servizi segreti - non è Matteo Renzi il problema. Giuseppe Conte lasci le deleghe" : "Mi auguro che il presidente Conte condivida la richiesta di fare chiarezza e anche di delegare una responsabilità così importante e delicata. Non per sfiducia nei suoi confronti ma per opportunità. Quel ruolo ha bisogno di competenze specifiche e impegno assoluto". Teresa Bellanova in una intervis

Matteo Renzi - lo sfogo amaro : "Colpiscono i miei genitori per colpire me" : Quando ha sentito la notizia della condanna dei suoi genitori Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Matteo Renzi era a Milano. Ha subito chiamato il padre e la madre, poi si è sfogato, con tanta amarezza, con i suoi: perché secondo lui era tutto già deciso, il Tribunale di Firenze, è il suo pensiero, avrebb

Matteo Renzi contro Conte e Pd : "Questi sono idioti - non hanno capito che non voglio far cadere il governo" : Matteo Salvini e Matteo Renzi per una volta sembrano essere d'accordo. Entrambi - con motivi differenti - sono interessati al referendum confermativo sul provvedimento che darà una sforbiciata ai parlamentari. Una misura per cui il leader della Lega starebbe facendo carte false affinché i suoi allea

Sondaggi politici elettorali : Matteo Renzi sorpassa Forza Italia - Lega e M5S in calo : In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c’è come di consueto SWG, che ha reso noto l’orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c’è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo ...

Matteo Renzi - Renata Polverini profetica : "Sotto il 5 per cento? Con tre interviste è già arrivato al 4" : Non scioglie la riserva sul suo futuro in Italia Viva, Renata Polverini, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, spiega le ragioni di quello che ormai sembra un imminente addio oltre all'autosospensione dal partito di Silvio Berlusconi. "Io ho scelto Forza Italia perché era il partito delle

Matteo Renzi - il presagio di Paolo Becchi : "Impedirà l'applicazione del taglio ai parlamentari" : Matteo Renzi ha dato vita al suo nuovo partito, Italia Viva, composto al momento da non meno di venticinque deputati e quindici senatori. Occorre almeno riportarli tutti in Parlamento, altrimenti gli aderenti non vedrebbero alcuna convenienza a lasciare un partito più grande come il Pd per approdare