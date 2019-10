Microsoft Launcher potenzia il controllo genitori | anche multi-piattaforma

Microsoft Launcher 5.8 è disponibile per tutti con una ricerca locale ottimizzata e altre migliorie : Dopo la distribuzione ai beta tester il mese scorso, il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher che porta l'app alla versione 5.8 è ora disponibile per tutti gli utenti e aggiunge alcune utili funzionalità, come la ricerca ottimizzata che facilita l'accesso ai risultati locali. L'articolo Microsoft Launcher 5.8 è disponibile per tutti con una ricerca locale ottimizzata e altre migliorie proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.8 : Durante la giornata di oggi, Microsoft Launcher si è aggiornato sul Google Play Store di Android alla versione 5.8 (5.8.0.54040) introducendo diverse novità. Novità in questa versione Nuove app nella homescreen: introdotta un’opzione che permette di scegliere se aggiungere automaticamente alla homescreen le nuove app. È sufficiente recarsi in Impostazioni Launcher > Schermata home > Più > Aggiungi nuove app alla schermata home ...