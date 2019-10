Marco Pantani | il suo spacciatore a “Le Iene” | “Non è morto per cocaina | è stato ucciso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “non èperucciso“. A dirlo è Fabio Miradossa, loche vendette l’ultima dose di, il campione di ciclismo deceduto nel 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco causato da un abuso di droga e farmaci. Uscito da poco dal carcere, Miradossa ha parlato per la prima volta, raccontando la sua verità su quanto accadde 15 anni fa. “Magari chi l’ha ucciso non voleva farlo, ma èucciso. Non so perché all’epoca giudici, polizia e carabinieri non siano andati a fondo – ha detto -. Hanno detto cheera in preda del delirio per gli stupefacenti, ma io sono convinto che,quando èucciso, era lucido.al Touring, ha consumato lì e quando è ritornato allo Chalet (il Residence Le Rose, ndr.)era lucido”. La morte diè stata archiviata dai giudici come ...

