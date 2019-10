Il dolore di Antonella Clerici per Bigazzi | “Ti voglio bene | mi mancherai”

Fonte : dilei

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Beppesi è spento poche ore fa nella sua terra natia, in Toscana, all’età di 86 anni, a seguito di una lunga malattia. Nato a Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) nel 1933, è stato uno dei più famosi gastronomi e critici culinari del secolo scorso. Lo abbiamo conosciuto come ospite de La prova del cuoco, la celebre trasmissione di cucina in onda ogni mattina su Rai1. All’epoca, lo show era condotto da, e proprio lei è stata una delle prime a dedicare aun dolce e commovente messaggio d’addio, su Instagram. “Addio Beppe. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole” – ha scrittoin un lungo post, accompagnato da una storica foto che la immortala al fianco del gastronomo. “Ti ho conosciuto a Unomattina e con te ...

corti_antonella : RT @aboubakar_soum: Lui è Ibrahima kalil Souare morto venerdì durante la vendemmia in Piemonte. Agli organi competenti chiediamo di fare pi… - Charlot23778197 : RT @angelaamendola9: Le volte che sono rinata,ho chiuso un dolore in un cassetto. Lo chiamo la ruga dell'anima che non mi ha invecchiata co… - EleonoraImpero3 : RT @angelaamendola9: Le volte che sono rinata,ho chiuso un dolore in un cassetto. Lo chiamo la ruga dell'anima che non mi ha invecchiata co… -