Giochi sempre più a rischio riciclaggio | in un anno +66% di operazione sospette

Giochi - la creatività italiana è sempre più apprezzata. E ad Essen siamo sul podio : Di manifestazioni ludiche se ne organizzano sempre di più, in Italia e all’estero, e ci sono sempre più giocatori/visitatori che vi partecipano. Nei paesi anglosassoni per esempio siamo al boom: è sbocciata una vera primavera dei Giochi da tavolo. Ma in cima alla lista resta sempre e indiscutibilmente la Internationale Spieltage (Giornate internazionali del gioco) di Essen, quest’anno in programma dal 24 al 27 ottobre. Nel 2018 sono arrivati ...

Xbox One : i 10 migliori Giochi di sempre - da provare assolutamente : Stilare una classifica dei migliori giochi Xbox One di sempre non è impresa facile. Sì perché, in questo ambito, non entrano in gioco solo quei fattori oggettivi che elevano un determinato titolo al livello di capolavoro imperdibile. Esistono i gusti soggettivi, le elezioni di genere e le sensazioni assolutamente personali ricevute impugnando il pad, che rendono il compito tanto arduo quanto piacevole, meritevole di permetterci di compiere un ...

Nintendo Switch : i 20 migliori Giochi di sempre : Avere a propria disposizione sempre i migliori giochi Nintendo Switch è fondamentale per essere sicuri di sfruttare appieno tutta la potenza e l'appeal della piccola console ibrida targata Nintendo. D'altronde dal suo avvento sul mercato videoludico, datato marzo 2017, l'hardware del colosso di Kyoto non ha smesso di far parlare di sé grazie anche e soprattutto ai titoli che nel corso dei mesi ne hanno arricchito esponenzialmente la ...