Dispersi in mare o in montagna? Come farsi rintracciare senza connessione

Barcone si ribalta a Lampedusa : 2 morti e 30 Dispersi in mare : Roma – Si è ribaltata a una manciata di miglia da Lampedusa l’imbarcazione con a bordo una cinquantina di migranti che stavano per essere soccorsi. Due persone sono morte. Ventidue superstiti, una trentina di dispersi, tra cui 8 bambini. “Il tempestivo intervento e l’abnegazione della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza non hanno potuto impedire il naufragio di un barchino questa notte al largo di Lampedusa con circa 50 persone a bordo. ...

Nuovo sbarco a lampedusa - dal 2013 15 mila tra morti e Dispersi in mare : Nuovo sbarco a lampedusa. Nella note la Guardia Costiera ha salvato 72 persone tra cui due donne e un bambino. 15 mila morti e dispersi dal 2013

Il Cnr isola gli abiti contro la Dispersione dei tessuti sintetici in mare : Un microfilm di materiali naturali o polimeri biodegradabili per isolare i capi di abbigliamento ed evitare che le microfibre rilasciate dai lavaggi dei tessuti sintetici finiscano nei mari. Questa una delle ricerche presentate a Capri nella tre giorni della Conferenza Internazionale sull’Inquinamento da Microplastiche nel Mar Mediterraneo, organizzata dall’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR, che ha sede a ...

Migranti si gettano in mare aggrappati a dei bidoni : 3 salvati da un pescatore - 4 Dispersi : Il nuovo naufragio a largo di marettimo, in provincia di Trapani, la più lontana delle isole Egadi. I sette Migranti erano a bordo di una piccola imbarcazione che a causa di un'avaria ha cominciato ad affondare; si sono tuffati in mare aggrappati a dei bidoni di plastica, tre di loro sono stati salvati da un pescatore.Continua a leggere

Migranti : tunisini Dispersi a Marettimo - riprese ricerche : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – Sono riprese all’alba di oggi le ricerche nel mare di Marettimo, la più piccola delle isole Egadi, dei quattro Migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati da un barchino provando a raggiungere la terraferma. Una quinta persona è stata trovata viva in mare e portata in ospedale a Trapani. I quattro tunisini sono rimasti aggrappati per un po’ a bidoni di plastica vuoti poi si sono ...

Trovati morti i due ragazzini Dispersi in mare in Abruzzo : I due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona (Chieti), sono stati Trovati morti. I corpi sono stati Trovati dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza. In base alle prime informazioni, i ragazzini - di origine cinese, ma nati in Italia e residenti a Montesilvano (Pescara) - stavano facendo il bagno ...