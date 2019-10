Terremoti Calabria | domani niente scuole chiuse a Catanzaro | nessuna criticità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) A seguito della scossa di terremoto magnitudo 4 registrata ieri a Caraffa dialle 08:11, e delle successive verifiche strutturali, non è emersa alcunanei 67 plessi scolastici di, quindi,, l’attività didattica torna regolare. Il risultato del monitoraggio completato questa mattina, eseguito dai tecnici del Comune coadiuvati dal gruppo comunale di Protezione civile, èvstato illustrato nel corso della riunione del Centro coordinamento dei soccorsi della Prefettura. Oltre che negli edifici scolastici, non sono state riscontratenel territorio. L'articoloMeteo Web.

notizieonlineIT : RT @LaStampa: Non risultano né danni, né feriti, ma c'é stata molta paura. Stop dei treni su alcune tratte in Calabria per accertamenti. h… - cschannel_news : Protezione Civile Calabria contro le fake news: «I terremoti non si possono prevedere» - andreastefanutt : Come avete notato ritorna di nuovo argomento terremoto è successo nelle parti della Calabria potrebbe tremare ancor… -