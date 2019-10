Stop Tar a Leonardo,Louvre:"No comment"

"No.Abbiamo appreso la notizia, ma al momento non c'è alcuno. E' una decisione che spetta all'Italia" Questa la reazione del(museo a Parigi, Ndr) alla decisione del Tar (Tribunale amministrativo) del Veneto di bloccare il prestito dell'Uomo Vitruviano dida Vinci. Gli inviti delper la mostra dedicata a,e nella quale avrebbe dovuto essere esposto il disegno in base agli accordi tra governi di Roma e Parigi, erano stati inviati ieri. Attesa per la decisione definitiva il 16 ottobre.(Di martedì 8 ottobre 2019)