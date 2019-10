Calabria | 18enne muore mentre gioca a calcetto con gli amici

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una terribile notizie giunge dalla, dove poche ore fa un giovane ragazzo di soli 18 anni ha perso tragicamente la vitastavando acon i suoi. Nel campetto, situato a Cosenza, si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per potergli salvare la vita, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Sulle cause del decesso sono in corso le indagini. Si tratta dell'ennesimo lutto che colpisce nel giro di pochi giorni la città di Cosenza. Nella notte fra sabato e domenica, infatti, quattro giovanissimi cosentini erano rimasti uccisi in un incidente automobilistico verificatosi nel vicino comune di Rende. E proprio nella giornata di ieri lunedì 7 ottobre, nel capoluogo di provincia calabrese, si sono tenuti i funerali di tre delle quattro vittime....