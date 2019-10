Beautiful | Douglas test del DNA | non è figlio di Thomas? Colpo di scena

Beautiful - anticipazioni USA : Hope e Liam vogliono proteggere Douglas dal padre : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la sorte del piccolo Douglas continuerà ad essere oggetto di discussione all'interno delle famiglie Logan e Forrester. Dopo la scoperta degli intrighi orditi da Thomas per nascondere l'identità di Phoebe/Beth, saranno in molti ad esprimere il loro disprezzo nei confronti del giovane stilista. Hope e Brooke saranno le più furiose a tal proposito, convinte che il figlio di Ridge rappresenti un ...

Beautiful - anticipazioni americane al 27 settembre : Brooke sorprende Thomas con Douglas : Nuove anticipazioni di Beautiful in vista dalle puntate americane che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. In tale periodo, le condizioni di salute di Katie continueranno a destare grande preoccupazione, dopo il collasso di cui resterà vittima in presenza di Bill. Mentre quest'ultimo sarà disperato all'idea che la moglie non ce la possa fare, il dottor Armstrong informerà il magnate e le sorelle Logan delle ragioni che hanno ...

Beautiful - spoiler americani : Brooke si oppone al ritorno di Thomas nella vita di Douglas : Nuovo appuntamento con le notizie di Beautiful, lo sceneggiato americano trasmesso in circa 100 paesi con oltre 300 milioni di telespettatori. Gli spoiler americani delle puntate trasmesse a settembre sulla Cbs, rivelano che Brooke Logan sarà sempre più decisa a fare la guerra a Thomas Forrester. La donna, infatti, si opporrà con tutte le proprie forze al ritorno dell'uomo nella vita di Douglas, per colpa dei suoi evidenti problemi ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Ridge vuole che Thomas torni a casa da Douglas. Ma Brooke... : Ridge ammette alla moglie di ever firmato un accordo che ha garantito l'immunità a Flo, con lo scopo di salvare Thomas. Ora vuole solo che suo figlio torni a casa da Douglas, ma Brooke si oppone!

Beautiful - trame Usa : Hope e Liam vogliono la custodia di Douglas - Thomas si oppone : Le vicende di Beautiful, la soap opera più longeva della storia delle tv, continuano a tenere alta l'attenzione dei fans. Gli spoiler delle puntate Usa rivelano che Douglas sarà conteso tra Hope Logan e Liam Spencer e suo padre Thomas Forrester. I genitori di Beth, infatti, crederanno che quest'ultimo non sia adatto a fare da padre al bambino, già privato dell'affetto materno. Beautiful: il figlio di Ridge in coma Le anticipazioni di Beautiful, ...

Beautiful puntate America : Hope e Liam pronti a salvare Douglas : Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Liam di nuovo contro Thomas per Douglas Ebbene nelle prossime puntate Americane di Beautiful, Hope e Liam si diranno pronti a prendere in mano la vita di Douglas! Secondo quanto rivelano i portali Americani, la coppia riterrà giusta dare un futuro diverso al bambino, in quanto convinti dell’instabilità mentale di […] L'articolo Beautiful puntate America: Hope e Liam pronti a salvare Douglas ...

Beautiful trame americane : Douglas potrebbe crescere insieme a Hope e Liam : Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la popolare soap americana che da poco è tornata su Canale 5 dopo la pausa estiva. Dalle trame statunitensi in onda ad agosto sulla Cbs si apprende che Douglas rimarrà solo dopo la perdita della madre ed il ricovero di Thomas Forrester in ospedale in seguito ad un drammatico volo sulla scogliera. Di conseguenza, il bambino potrebbe essere adottato da Hope Logan e Liam Spencer, oppure potrebbe ...

Beautiful - anticipazioni USA : e ora DOUGLAS con chi starà? : Nelle puntate americane di Beautiful degli ultimi mesi, il personaggio di Thomas Forrester è stato spinto veramente oltre il limite, non tanto per le azioni ma per gli atteggiamenti aggressivi e ossessivi che non hanno risparmiato suo figlio DOUGLAS. Il “piccolo traditore viziato” – così lo ha definito il ragazzo – è stato usato da Thomas nella speranza che Hope decidesse di sposarlo per dare una madre al bambino (e così ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Douglas su Thomas : "papà è cattivo - la mamma mi ha insegnato a non mentire!" : Thomas non si trova, intanto Brooke e Ridge pensano al piccolo Douglas. La sincerità del bambino ha permesso il ritorno a casa di Beth.

Beautiful - trame americane : Liam e Hope potrebbero chiedere la custodia di Douglas : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful (titolo originale Bold and Beautiful), la soap opera americana trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo. Nelle puntate americane in onda ad agosto, il piccolo Douglas potrebbe essere affidato alle cure di Hope Logan e Liam Spencer dopo la dichiarazione d'infermità mentale di Thomas Forrester. Beautiful: Hope sposa Thomas per il bene di Douglas Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate ...

Beautiful - Hope crescerà Douglas con Liam? La possibile svolta : Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam cresceranno insieme Douglas? Il figlio di Thomas rimasto solo Hope crescerà Douglas insieme a Beth e Liam? Si tratta di una probabilissima svolta per la giovane Logan, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America. Ricordiamo che, convinta che sua figlia sia morta durante il parto, la ragazza […] L'articolo Beautiful, Hope crescerà Douglas con Liam? La possibile svolta proviene da ...