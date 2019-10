Fendi | i nuovi occhiali che piacciono anche a Rob Raco

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’attore, musicista e modello Robè il protagonista del video «This is the place», creato per il lancio della collezione eyewear maschile per l’Autunno/Inverno 2019-2020 di. Rob, 30 anni, noto per il ruolo di Clark Barker nella serie Tv Supernatural e per la serie Riverdale, qui ci conduce in un viaggio “on the road” che celebra lo spirito libero e indipendente e il suo rapporto con la natura, evocato dal paesaggio inglese che scorre dal finestrino dell’auto. Mentre Rob guida attraverso il Richmond Park, popolato da cervi, scorge tre figure indistinte a lato della strada; ciascuno dei passanti indossa capi della collezione prêt-à-porter A/I 2019-20e glida sole della nuova collezione eyewear. Le scene in movimento, interrotte da una serie di immagini statiche intermittenti, raccontano un viaggio ...

