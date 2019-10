Eusebio Di Francesco non è più l' allenatore della Sampdoria

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Era nell'aria da diverse ore e ora è arrivata l'ufficialità: le strade diDisi dividono dopo un inizio di stagione disastroso e con la squadra genovese ferma all'ultimo posto in classifica. L'abruzzese ha risolto il suo contratto, un triennale, firmato quest'estate dopo la conclusione dell'avventura alla guidaRoma. L'annuncio è stato dato dalla società blucerchiata sul proprio sito e sui canali social. Ancora non è chiaro chi sarà il sostituto che si siederà sulla panchia di Marassi. U.C. #: comunicato stampa del 7 ottobre 2019 ➡️ https://t.co/PJ4HyNn3hF pic.twitter.com/4AHTQDq2Cf — U.C.(@) October 7, 2019

