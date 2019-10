È ora di aprire gli occhi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ci preoccupiamo di cercare le nuance di ombretti migliori per enfatizzare uno sguardo spesso stanco. Ci smarriamo nel vasto mondo dei mascara per dare al look un piglio più intrigante. Non ci dimentichiamo mai del correttore, l’alleato beauty per camuffareaie e segni del tempo. Siamo bravissime a coprire (grazie all’aiuto del make-up), un po’ meno a svelare. Soprattutto la zona dello sguardo, quella che parla di noi, ma anche di un tempo che passa inesorabilmente. Gioie e dolori, emozioni e preoccupazioni, risate e pianti. Si accumula tutto lì, in un’area costituita da 22 muscoli che lavorano senza sosta se si considera che in media sbattiamo le palpebre 10mila volte al giorno. Un bel lavoro, che di giorno in giorno si fa sempre più faticoso mostrando i suoi effetti, ma che non possiamo pensare di camuffare con una semplice passata di make-up. Occorre di più. Qualcosa che non ...

