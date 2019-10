Cagliari | Maran | “Gol di Kalinic giustamente annullato” Sospiro di sollievo per le

Roma-Cagliari - furia giallorossa : Petrachi e Fonseca alzano la voce - Maran soddisfatto : “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca ...

Roma-Cagliari - le parole di Maran : “Dobbiamo giocare da squadra. Modulo? Abbiamo diverse soluzioni” : “Strada facendo la Roma ha trovato degli equilibri, incontrarla ora è più difficile. Non credo che risentiranno delle fatiche europee, giovedì hanno effettuato un ampio turn-over, quindi ci troveremo davanti ad una squadra composta da giocatori freschi”. Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro la Roma in campionato. “Ha un attaccante, Dzeko, che fa reparto da solo, dovremo essere bravi a ...

Cagliari-Verona - voci dagli spogliatoi : le parole di Maran e Juric : Il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona si è concluso sul risultato di 1-1. Al termine del match, le parole dei due allenatori, Maran e Juric, ai microfoni di Sky Sport. Maran – “Volevamo ottenere il massimo anche oggi perché la squadra sta bene. Nel secondo tempo sono mancate le energie, non siamo stati così lucidi. Il giorno in meno di recupero è stato forse determinante. Ma ci sta, dovevamo chiudere la partita ...

Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo - Maran presenta la sfida contro il Verona e parla di Nainggolan : Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo, adesso la sfida in casa contro il Verona, buone indicazioni per Maran che recupera il centrocampista Nainggolan: “non ha ancora il minutaggio completo – ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – ma se e’ convocato significa che puo’ essere utilizzato. contro il Napoli e’ stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un ...

Probabili formazioni Cagliari-Verona : qualche ballottaggio per Maran - Juric si affida a Stepinski : Probabili formazioni Cagliari-Verona – Cagliari-Verona è la partita delle 18 della domenica di Serie A. I sardi arrivano all’appuntamento forti del successo esterno contro il Napoli e vorranno proseguire la loro marcia davanti al pubblico amico. Di fronte il Verona, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese e alla ricerca di continuità. Maran recupera Nainggolan, che dovrebbe però partire dalla panchina. Birsa giocherà ...

Cagliari - Maran in conferenza : “Dobbiamo avere coraggio di giocarcela. Sulla formazione…” : Dopo le due vittorie di fila a Parma e in casa contro il Genoa, trasferta proibitiva per il Cagliari, che domani sarà ospitato da un Napoli in gran forma. A parlare della sfida in conferenza stampa è il tecnico dei sardi Rolando Maran. Ecco le sue parole. “L’anno scorso siamo andati vicini ad ottenere un grande risultato. Dovremo avere lo stesso coraggio di andarci a giocare la partita. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti da ...

Cagliari - Maran al settimo cielo : “Questa squadra ha preso la strada giusta” : “Questa squadra ha preso la strada giusta, in Serie A per prevalere sugli avversari bisogna veramente dare il massimo in ogni momento della partita e siamo stati bravi a interpretare determinati momenti. Era da quattro partite che non vincevamo in casa: pesava un po’, è stata una grande soddisfazione”. Parla così a Sky Sport il tecnico del Cagliari Rolando Maran al termine del match vinto dai suoi per 3-1 sul Genoa. ...

Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video e tv : Maran vs Andreazzoli - storie diverse : Diretta Cagliari Genoa Streaming video e tv, quote e risultato live: il confronto degli allenatori verso l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

Cagliari - conferenza della vigilia per Maran : “Le scelte? Verranno fatte in base al match che ci aspetta” : “Il successo del ‘Tardini’ ha dato sicuramente ancora più entusiasmo. Mi è piaciuta l’interpretazione data dalla squadra, che ha messo in campo intensità, applicazione, sacrificio. Il terzo gol di Simeone e quello di Joao Pedro annullato sono stati la fotografia di quanto la squadra abbia voluto questo risultato”. Sono le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...

Video/ Parma Cagliari - 1-3 - : highlights e gol - prima gioia per Maran - Serie A - : Video Parma Cagliari, risultato finale 1-3,: gli highlights e i gol della partita giocata al Tardini e valida per la terza giornata di Serie A.

Cagliari - infortunio Nainggolan : altra tegola per Maran - i tempi di recupero : infortunio Nainggolan- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni d’Asseminello, Radja Nainggolan salterà la sfida di domenica contro il Parma a causa di un problema muscolare al polpaccio. Altro ko per Maran, il quale, come noto, dovrà fare a meno anche di Pavoletti per i prossimi 6 mesi. Ko Nainggolan da valutare nei prossimi giorni dopo […] L'articolo Cagliari, infortunio Nainggolan: altra tegola per Maran, i tempi di ...

Cagliari in difficoltà - Maran non è preoccupato in vista del Parma : “dipende solo da noi” : Il Cagliari è ancora fermo a zero punti, partenza negativa dopo la campagna acquisti importante da parte del club sardo, adesso non può permettersi passi falsi nel match contro il Parma, il tecnico Maran in conferenza stampa: “noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perche’ dobbiamo avere grande rispetto per il Parma – avverte il tecnico – Ripeto, ...

