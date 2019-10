Un comico chiede su You Tube un milione di dollari | cosa accade dopo fa venire i brividi

Fonte : baritalianews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un uomo di Brooklyn, che di professione fa il, Craig Rowin, ha pensato di mettere su youuna richiesta:dia chiunque sia disposto a darglielo.un po’ di tempo si è fatto avanti un uomo che ha voluto rivelare solo il suo none, Benjamin, che si è detto disposto a regalargli ildiche lui aveva chiesto. Il, a quel punto, sbalordito ha fatto ascoltare sempre su youla telefonata intercorsa tra lui e il suo benefattore in cui si sente il signor Benjamin che gli assicura che gli darà quanto richiesto. Poi fa anche vedere un documento che gli ha fatto recapitare l’avvocato di Benjamin che sarebbe prova della somma datagli. E allora ilha organizzato un evento durante presso il Theatre di New York, che prevede il costo del biglietto di 5 euro durate il quale ci sarò la consegna dell’assegno. Non si sa se ...