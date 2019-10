MotoGP | Jorge Lorenzo attacca Honda | “Devono concentrarsi sui problemi in curva | non deve

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ennesima giornata difficile perin sella alla, lo spagnolo è andato in crisi in occasione del GP della Thailandia vinto dal compagno di marca Marc Marquez che ha conquistato anche l’ottavo Mondiale della carriera. Lo spagnolo hato la casa madre in maniera molto netta come ha riportato it.motorsport.com: “Sarebbe interessante chesi concentrasse nel migliorare questiche genera il motore in, affinché non solo un pilota possa essere capace di vincere le gare. Il limite lo crea il motore, che è il problema principale. A Motegi icontinueranno ad esserci, non proveremo niente di nuovo che ci possa permettere di fare un miglioramento significativo. Qui ho finito peggio rispetto ad Aragon e questo non va bene”. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

zazoomnews : MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto, che stoccata alla Honda: “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può vincere le g… - motograndprixit : #MotoGP #ThaiGp #Buriram 'Honda deve migliorare in modo che non sia solo un pilota in grado di vincere le gare' ha… - corsedimoto : MOTOGP - Jorge Lorenzo fuori dalla zona punti anche in Thailandia e lancia un messaggio alla Honda: 'Se non si inte… -