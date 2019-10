Ginnastica | Mondiali 2019 | Italia davanti alla Francia! Tommasone e Ait Said non bastano

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia maschile spettacolare - gli azzurri puntano al pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia titanica! azzurri dal cuore d’oro, i Moschettieri fanno 246 punti e sognano le Olimpiadi 13.45 La Francia riparte col 12.600 di Saleur al cavallo. 13.35 Ora Francia al cavallo dove Tommasone può fare la differenza, Ungheria alla sbarra e Norvegia agli anelli. 13.30 La Francia chiude la rotazione al corpo libero con 41.165, otto decimi meno rispetto a quanto fatto ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia titanica! Azzurri dal cuore d’oro - i Moschettieri fanno 246 punti : si sognano le Olimpiadi - Lodadio da favola : Bravissimi! I Cinque Moschettieri hanno strabiliato nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’Italia strappa grandissimi applausi alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e chiude la propria gara con 245.996 punti: una prova tonica, concreta, di sostanza, di cuore disputata da una squadra compatta, coesa, motivata, convinta dei propri mezzi. La più bella Nazionale del quadriennio esce dalla pedana con grandissimi ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando gareggia l’Italia nella Finale a squadre? Data - programma - orario e tv : quando gareggerà l’Italia nelle Finali dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica? La nostra Nazionale si è qualificata per l’atto conclusivo del concorso a squadre grazie all’ottavo posto del turno eliminatorio ed è pronta per tornare in pedana martedì 8 ottobre (ore 14.30) con tanta voglia di riscatto dopo gli errori alla trave della giornata di sabato. Giorgia Villa e compagne puntano alla top-5, le corazzate USA, Cina e ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli azzurri in gara (6 ottobre) : oggi domenica 6 ottobre proseguono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la prima giornata di qualificazioni maschili. Tocca all’Italia che scenderà in pedana alle ore 10.00 nella prima suddivisione: Marco Lodadio e compagni cercano l’impresa e vogliono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, servirà la gara perfetta per raggiungere l’obiettivo ma gli azzurri hanno tutte le gare per ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia senza finali di specialità - azzurre avanti con la squadra. Villa e Iorio in finale all-around : L’Italia rimane a secco di finali di specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre non sono riuscite a staccare pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e dunque non rivedremo le azzurre in pedana nel weekend conclusivo della rassegna iridata. Era già successo l’anno scorso quando però a Doha si era presentata una formazione fortemente rimaneggiata, prima di allora bisogna risalire all’era pre Vanessa ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - ci hai fatto saltare le coronarie. Finale al cardiopalma - una squadra forte e olimpica ma quella trave da incubo… : L’Italia femminile si è qualificata per la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Due giorni fa non sarebbe stata una notizia clamorosa vista l’elevata caratura della nostra Nazionale che vale tranquillamente la top-eight a livello internazionale. Questa sera è invece una gradita sorpresa perché, oggettivamente, dopo la gara di stamattina non ci speravamo più: 161.931 non sembravano sufficienti, eravamo ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le individualiste qualificate - 20 pass dai Mondiali. Ci sono Saraiva e Steingruber : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 20 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. sono finite nelle mani di individualiste le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. Spiccano la brasiliana Flavia Saraiva e la svizzera Giulia Steingruber. individualiste qualificate ALLE Olimpiadi 2020: Flavia Saraiva (Brasile) Giulia ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles marziana - straripanti novità e 59.4 da fenomeno. Gli USA dominano le qualifiche : Simone Biles ha illuminato la scena ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la Reginetta della Polvere di Magnesio ha toccato quota 59.432 punti nel concorso generale: la statunitense non è riuscita nell’impresa di sfondare il muro dei 60 punti ma ancora una volta si è confermata imprendibile e lanciatissima verso il quinto titolo iridato sul giro completo. La Campionessa del Mondo ha incominciato la gara con un divino esercizio al corpo ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le qualificate alle finali femminili. C’è l’Italia con la squadra! : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro delle ammesse alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili, c’è l’Italia con la squadra. CONCORSO A ...