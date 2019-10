Anwar Haddouchi | faccia a faccia in un carcere siriano col “Boia di Raqqa” sospettato di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Lapulita, con capelli e barba rasati di fresco. Sorride, così notiamo che gli manca un incisivo. Siamo seduti a un metro da lui, nella base delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di Rmelan, nella regione a maggioranza curda del Rojava, nord-est della Siria. Quello che ci troviamo davanti, però, non è un prigioniero qualunque, non è un semplice “cittadino” dell’ormai defunto Califfato. Il suo vero nome è, ma durante la guerra civile siriana e l’ascesa delle Bandiere Nere dello Stato Islamico si è fatto conoscere con il nome di battaglia di Abu Suleiman al-Belgiki, soprannominato Il Boia di Raqqa. Il nom de guerre non è casuale: è inper aver decapitato almeno cento persone, mentre il Belgio lo accusa di aver finanziato una delle menti degli attentati di Parigi e Bruxelles del 2015 e 2016. Sul web circola una sua foto con in braccio un bambino: è padre di ...

