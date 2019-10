Fonte : gossipetv

(Di sabato 5 ottobre 2019), ildi. Il racconto personale sul padre che non c’era: “Solo i morti non chiamano mai”, star di(nella fiction è, il figlio della protagonista), è sbarcato per la prima volta a, concedendosi al microfono di Silvia Toffanin. “Sarà un grandissimo finale” … L'articolo, ildiproviene da Gossip e Tv.

glooryetta : Vittorio Magazzù ( Leonardo Abate ) intervistato dice : 'Qualcuno morirà, nessuno è salvo' Silvia : Me, an intel… - carmenFashionCr : Vittorio Magazzù, il Leonardo di Rosy Abate a Verissimo: confessioni - maxnovarex : RT @zazoomblog: Verissimo Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate: ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni solo i morti non chiamano mai’ - #Ve… -