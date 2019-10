Troupe Rai aggredita e minacciata in Abruzzo durante servizio | “Non ci facciamo

Fonte : fanpage

(Di sabato 5 ottobre 2019) La giornalista del Tg RaiSerena Massimini e l'operatore Ennio Balducci sono stati aggrediti, strattonati e minacciati da due uomini, padre e figlio, mentre cercavano di realizzare unsul degrado della zona industriale di Carsoli, in provincia dell'Aquila. Denuncia unanime di Usigrai e Assostampa: "Non ci faremo intimidire. E anzi amplificheremo gli sforzi per indagare e raccontare",

abruzzoweb : TROUPE RAI AGGREDITA A CARSOLI DURANTE SERVIZIO: ''NON CI FAREMO INTIMIDIRE'' - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: Troupe #Rai aggredita in Abruzzo - ekuonews : Esprimo la mia piena solidarietà alla troupe della redazione del TG Abruzzo -