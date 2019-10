Sarri | ' Nella partita singola non si può parlare di favoriti'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Domani lo stadio di San Siro ospiterà Inter-Juventus, sfida da sempre molto sentita da entrambi i club perché sono acerrimi nemici. Maurizioconferenza di vigilia, ha parlato delle sue scelte e della pericolosità degli avversari. In prima battuta il tecnico afferma che non ha ancora deciso chi tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala affiancherà Cristiano Ronaldo in attacco. I due argentini sono entrambi in forma e la scelta potrebbe far arrabbiare chi rimarrà in panchina al fischio d’inizio, ma di ciò lui non si preoccupa, anzi giudica positiva la reazione dell’escluso. Gli avversari, secondo, sono in buona salute e l’hanno dimostrato anche nell’ultimacontro il Barcellona, ma nello scontro diretto di domani sera non vede una favorita: “non si puòdi, sono due grandi squadre e io vedo solo l’aspetto positivo di giocare una ...

juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «Domani troviamo una squadra forte, in un momento di salute. Nella singola partita non ci sono fa… - romeoagresti : @GoalItalia Sarri: 'Rabiot nel 2019 non ha mai giocato, bisogna avere un po' di pazienza altrimenti si prende tutto… - Juventinodoc78 : RT @juventusfc: ?? Maurizio Sarri: «Domani troviamo una squadra forte, in un momento di salute. Nella singola partita non ci sono favorite,… -