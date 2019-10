Mondiali | doppio record italiano nella 4X100

VIDEO Yeo Seo-jeong - volteggio da favola ai Mondiali di ginnastica : Rudi e doppio avvitamento - super 14.766 : Fantasmagorica prestazione di Yeo Seo-jeong ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, la sudcoreana ha strabiliato tutti al volteggio durante il turno di qualificazione: un Rudi magistrale e un doppio avvitamento di qualità hanno permesso alle 17enne di ottenere la media di 14.766 e di issarsi in testa alla classifica di specialità, candidandosi per una medaglia alla tavola nel nome del papà che su questo attrezzo fu argento alle Olimpiadi di ...

VIDEO Simone Biles - show stellare in prova podio ai Mondiali : doppio-triplo al corpo libero - Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è pronta per compiere un ulteriore passo nella storia ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha infatti dichiarato che presenterà tre nuovi elementi, a spiccare sono due difficoltà davvero estreme: il leggendario doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero (verrà riconosciuta la nuova difficoltà J, inesistente fino a ora) ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : presentati 10 nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria - doppio-triplo al corpo libero : debutta la difficoltà J : La FIG ha comunicato che dieci nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...

Mondiali basket - la Spagna è campione del mondo : battuta l’Argentina per 95-75. Doppio titolo per il coach Scariolo dopo l’Nba : Una Spagna da oro. La nazionale iberica è di nuovo campionessa mondiale di basket a distanza di 13 anni dall’ultimo titolo. I ragazzi di Sergio Scariolo hanno battuto nella finale di Pechino l’Argentina con un risultato di 95-75. Un successo anche per il coach italiano che in tre mesi è diventato sia campione Nba, come assistente dei raptors, che detentore di un titolo mondiale, appunto, con la Spagna. La #SelFEM ???????? abrió la ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : doppio oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50 farfalla e nei 200 misti : Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma di Arianna Talamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : il singolo senior maschile ed il doppio senior femminile centrano il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 15.16 Questo il medagliere generale finale dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: Paese O A B T. Nuova ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : il singolo senior maschile ed il doppio senior femminile centrano il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 IL singolo senior maschile TORNA ALLE OLIMPIADI!!!!! 12.36 L’azzurro è secondo ai 1500 metri! 12.34 A metà gara l’azzurro è terzo, sempre in lotta con la Polonia, per la posizione. 12.32 Martini è quarto ai 500 metri a sei decimi dalla Polonia, terza. 12.30 Partiti! 12.23 Grecia, Croazia, Nuova Zelanda, Polonia ed Azerbaigian gli avversari dell’azzurro. Croazia e Nuova ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : pass olimpico per l’Italia nel doppio senior femminile! Buttignon-Gobbi vincono la Finale B : l’Italia conquista il quarto pass olimpico al femminile nel Canottaggio ai Mondiali 2019 a Linz (Austria). Un risultato storico per la nostra Nazionale, che ha quindi già la certezza di schierare quattro equipaggi a livello femminile alle prossime Olimpiadi, come non era mai accaduto prima. In quest’ultima giornata di gare centrano l’obiettivo Stefania Buttignon e Stefania Gobbi, che vincono la Finale B del doppio senior femminile e permettono ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : il doppio senior femminile centra il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08 Biglietto per Tokyo 2020 staccato dal doppio senior femminile! Only a second and a half separating the 6 boats in the B-final gunning for the last 5 qualification spots in the W2x at #WRChamps. Here are the 11 total crews headed to Tokyo: pic.twitter.com/TZ3C96IPcQ — World Rowing (@WorldRowing) September 1, 2019 12.01 Gran rimonta delle azzurre, che vincono la Finale B, centrano ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Martini e il doppio femminile a caccia del pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo dell’ultima giornata – La presentazione delle finali – Il medagliere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio che termineranno oggi a Linz, in Austria: ovviamente si disputeranno le ultime otto finali, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : finali 31 agosto. Il doppio pesi leggeri ed il quattro di coppia femminili vanno alle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 USA primi in 6’40″11, ITALIA SECONDA, alle Olimpiadi!!!! 12.53 USA ampiamente in testa, ma l’Italia è in seconda piazza ai 1500 metri! 12.50 USA ed Italia ai primi due posti a metà gara! Azzurre a 2″39 dagli USA, con 3″4 sulle altre! 12.48 USA in testa, Italia seconda ai 500 metri. 12.44 Francia in 1, Australia in 2, Russia in 3, Romania in 4, Italia in 5, ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Rodini-Cesarini si qualificano alle Olimpiadi! Il doppio pl vince la Finale B e vola a Tokyo 2020 : L’Italia continua a fare festa ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria), in apertura della settima giornata di gare è infatti arrivata una nuova qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è la sesta carta per i Giochi dopo che nei giorni scorsi altre cinque imbarcazioni avevano centrato il prestigioso obiettivo. A completare la missione sono state Valentina Rodini e Federica Cesarini a bordo del doppio ...