Fonte : blogo

(Di sabato 5 ottobre 2019) Un'icona nell'industria televisiva americana, da noi nota per lo più per Dynasty, nel quale ruppe un canone, e per il ruolo della mamma di Preston Burke in Grey's Anatomy:è scomparsa a 84 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro e la notizia ha fatto il giro del mondo ieri, 4 ottobre 2019, rimbalzando sui profili social di tanti colleghi, soprattuttocolleghe, che hanno avuto in lei una fonte di ispirazione.ladeldiin tv: l'colleghe pubblicato su TVBlog.it 05 ottobre 2019 13:37.

SerieTvserie : Diahann Carroll, morta la pioniera del protagonismo di colore in tv: l'omaggio delle colleghe - infoitcultura : Diahann Carroll è morta/ Da Dinasty a Grey’s Anatomy, addio all’attrice afroamericana - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: È morta Diahann Carroll, star della tv da 'Dinasty' a 'Grey's Anatomy' -