Fonte : eurogamer

(Di sabato 5 ottobre 2019) Humbleha reso noti idisponibili con l'Humble Monthlydi, per la modica cifra di 12 dollari potrete portarvi a casaBandicoot N Sane Trilogy,Reignited Trilogy e Call of Duty: WW2, che combinati insieme raggiungono un valore di circa 100 dollari."La situazione si fa... scottante! Vulcanico come sempre, irriverente più che mai e incredibilmente spettacolare in alta definizione,è tornato ed è pronto a scaldare gli animi con la collezione di™ Reignited Trilogy. Dai fuoco alle polveri e goditi i tre titoli originali™ the Dragon,™ 2: Ripto's Rage! e™: Year of the Dragon. Esplora regni sconfinati, ritrova personaggi indimenticabili, vivi un'avventura rimasterizzata in modo straordinario e ricorda: se il regno è in pericolo, c'è solo un drago che può salvarlo.""Bandicoot™, il ...

Eurogamer_it : Crash e Spyro tra i giochi di Hunble Bundle del mese di novembre - CybeOut : #HumbleBundle: Call of Duty WWII e le trilogie di Crash e Spyro per soli $ 12 - riprovaci : Humble Monthly: Call Of Duty WWII + Spyro The Dragon Trilogy + Crash Bandicot ‘Nsane Trilogy a poco più di 10€ -