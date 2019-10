Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il governo affronta la sua manovra di bilancio con la preoccupazione di tenere in ordine i conti e sostenere lo sviluppo dell’economia. Gli industriali lombardi hanno espresso le loro critiche. Nella maggioranza sono emerse voci dissonanti: come da copione, nel momento cruciale scatta la rincorsa a rivendicare meriti o a distinguere le responsabilità. Matteo Renzi ha parlato di pannicelli caldi a riguardo della riduzione del cuneo fiscale. Sì può fare di più, con le poche risorse a disposizione? Si può chiedere un’ulteriore dilatazione dei margini di flessibilità, contando sull’Europa interessata a correggere la curva tendenziale della recessione? La prudenza, in entrambi i casi, è d’obbligo. Il Ministro dell’Economia invita a considerare con attenzione i vincoli di un indebitamento troppo alto. ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Torniamo a indicizzare le pensioni medio-basse - FoxyBiondi : RT @HuffPostItalia: Torniamo a indicizzare le pensioni medio-basse - HuffPostItalia : Torniamo a indicizzare le pensioni medio-basse -