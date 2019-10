I Sei Divorzi Vip Più Costosi Di Sempre!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 4 ottobre 2019)dei vip: si sente spesso parlare delle cifre significative che vengono spese dai personaggi famosi perare. Ma ecco ipiùe le esatte cifre… Si sa che i vip, molto spesso, non prestano molta attenzione al risparmio. Anche nel caso dei, il mantenimento che viene assegnato al coniuge più debole economicamente è davvero molto esoso, e sarebbe impossibile da sostenere per una qualunque altra persona. Ecco tutti idei vip che hanno battuto ogni record per via delle loro cifre, e di cui si è sentito parlare senza conoscere, però, esattamente tutti i dettagli.dei vip: ecco quelli milionari! Gigi D’Alessio e Carmela Barbato: quello tra il cantante neomelodico e la sua ex moglie è stato uno deipiùdella storia dei personaggi famosi. D’Alessio dovrà infatti pagare un mantenimento di 15.000 euro mensili ...

luca_politano : @lafranci82 Ma no, ma scherzi? A cinque anni deve aver già fatto: nuoto, parapendio, corso di teatro, sei mesi in V… - GiorgioRM2 : @matteosalvinimi Ma vai a cagare una volta per tutte. Divorzi, ti metti con almeno 3 altre donne, fai dei figli sol… - bolo_em : @dDinoPirri In genere ci vai che sei già sposato... e dopo divorzi -