Google sta testando dei video tutorial all’interno dell’app per i nuovi utenti

Ecco i video demo di Google Assistant - Motion Sense e pagamento con Face Unlock su Google Pixel 4 : Con i Google Pixel 4 arriveranno novità anche relative a Google Assistant ed alle gesture Motion Sense e grazie allo staff di XDA Developers abbiamo la possibilità di saperne un po’ di più. Google Pixel 4 potrà contare su una nuova versione di Google Assistant più veloce di quella disponibile ad oggi (ciò avviene grazie alla riduzione dei modelli di rete neurale di riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio da 100 GB a meno di 0,5 ...

Stadia è iniziato con Chromecast e con Star Labs Google punta al raggiungimento del "prossimo miliardo di giocatori" : Dopo l'elenco dei giochi di Google Stadia aggiornato con gradite aggiunte (e alcune rimozioni), arrivano nuove interessanti informazioni sulla piattaforma del colosso tecnologico.Nello specifico, apprendiamo ora nuovi dettagli che riguardano le origini e il futuro di Stadia grazie ad alcune testate come The Information .Si scopre che il progetto Stadia è partito da Chromecast, con i primi tentativi di entrare nel mondo dei videogiochi con un ...

La sezione Google nelle Impostazioni ora è tutta nuova con questo look : L’anno scorso è stato introdotto un nuovo look per la pagina dell’account Google all’interno del menu Impostazioni dei telefoni Android, portando con sé un nuovo layout centrato e caratteri aggiornati. Di recente diversi utenti hanno segnalato di visualizzare una versione aggiornata della sezione “Google” con un design studiato per corrispondere a quello usato per l’account. Ecco la sezione in questione nel ...

Il nuovo elenco dei titoli per Google Stadia aggiunge alcuni giochi ma ne rimuove altri : Ottobre è ormai iniziato, il che significa che siamo sempre più vicini al lancio del servizio Google Stadia. Un nuovo elenco di giochi che saranno disponibili su Stadia è stato recentemente annunciato e contiene alcune sorprese. Diversi giochi molto attesi come Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion sono stati aggiunti. Tuttavia, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV e Samurai Shodown, che comparivano su precedenti elenchi ufficiali, sono stati ...

La modalità alla guida di Google Assistant potrebbe attivarsi con un tag NFC : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato di essere al lavoro su una modalità alla guida per Google Assistant, ossia una soluzione studiata per ridurre al minimo l’interazione touch. Tale feature era attesa per l’estate ma, a quanto pare, Google non è riuscita a rispettare le previsioni. Tuttavia, nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni su come potrebbe funzionare: stando a quanto scoperto ...

I test pubblici di Project xCloud stanno per iniziare e su Google Play Store spunta l'app Xbox Game Streaming : Lo scorso 25 settembre si è svolto l'Inside Xbox e, in quell'occasione, Microsoft affermò che per questo mese era previsto l'inizio dei test pubblici per Project xCloud.Ebbene, forse ci siamo, perché su Google Play Store è spuntata l'app Xbox Game Streaming (Preview) per Android.l'applicazione permette la trasmissione di giochi su dispositivi mobile Android dal cloud di Microsoft Azure (Project xCloud) e da Xbox One (Xbox Console ...

Google lancia delle scorciatoie per Google Assistant chiamate Action Blocks : Google ha sperimentato un modo per creare una sinergia tra Android e Google Assistant per ridurre la complessità di alcuni compiti con l’obbiettivo di migliorare l’accessibilità per 630 milioni di persone nel mondo che vivono con qualche forma di disabilità cognitiva. In occasione del Google I/O 2019, il gigante di Mountain View ha preso spunto da un dispositivo chiamato DIVA che rende le persone con disabilità più autonome, ...

Suono caldo e avvolgente e Google Assistant? Si può con le nuove Marshall Major III Voice : Da qualche anno a questa parte, importanti brand del settore audio stanno iniziando a prestare particolare attenzione agli assistenti digitali. Al di fuori di Google e Amazon, le aziende che ad oggi hanno il maggior numero di soluzioni audio munite di supporto agli assistenti digitali, troviamo una piccola costellazione di aziende più o meno grandi che stanno iniziando a tuffarsi in questo mare. Fra queste è presente Marshall, iconica azienda ...

L’Alta corte di Delhi ha ordinato a Facebook e Google di cancellare tutti i post anonimi che accusano di molestie l’artista indiano Subodh Gupta : L’Alta corte di Delhi ha ordinato a Facebook e Google di cancellare tutti i post anonimi che accusano di molestie il famoso artista indiano Subodh Gupta, e ha ordinato a Facebook di fornire alle autorità il nome della persona che aveva

LZPlay chiude : diventa più difficile installare le Google Apps su Huawei Mate 30 Pro : Nei giorni scorsi, a poche ore dalla presentazione di Huawei Mate 30 Pro, che in seguito al ban negli USA non può utilizzare le Google Apps, era comparso in Rete un metodo molto semplice, basato su un’applicazione pubblicata dal sito LZPlay.net. In pochi minuti è possibile, installando un semplice APK, ottenere le applicazioni Google e utilizzarle senza alcun problema sul flagship Huawei. A quanto pare però la cosa non è andata a genio a ...

Anche Google celebra la Festa dei nonni d’Italia con un dolcissimo Doodle : Anche Google ha deciso di celebrare la Festa dei nonni con un dolcissimo Doodle visibile per tutta la giornata odierna, Mercoledì 2 Ottobre, in Italia. Proprio l’Italia, infatti, festeggia questa ricorrenza civile introdotta con la legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per ...

Google Assistant e i Chromebook vanno a razzo con le novità di Chrome OS 77 : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato che avrebbe ampliato le funzionalità offerte da Duplex, il sistema automatizzato basato su Google Assistant, che si sarebbe così arricchito della possibilità di aiutare gli utenti ad effettuare ordini sul Web. Ebbene, nelle scorse ore il team di Google ha reso noto che Duplex sta iniziando a supportare i siti di prenotazione dei biglietti per i cinema attraverso Google ...

Il software per installare i servizi Google su Huawei Mate 30 potrebbe essere pericoloso : Torniamo ad occuparci degli smartphone della serie Huawei Mate 30 ed in particolare di una procedura per installare le app e i servizi di Google molto facilmente di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Ebbene, pare che tale procedura sia piuttosto pericolosa, così come del resto ipotizzabile se si considera che è basata su un software non ufficiale di Google, in quanto per funzionare richiede da parte dell’utente la concessione dei ...

iPhone X a 1 euro su Google con i codici FJK289LAP e 791GBA491? Basta cascarci ancora : Possibile che si creda ancora alla possibilità di vincere un iPhone X a 1 euro, semplicemente digitando due codici (nella fattispecie FJK289LAP e 791GBA491) su Google e fornendo i propri dati personali a qualche fantomatico sito? Per quanto la proposta ora in voga su molte bacheche Facebook sia etichettata da molti come truffa, non tutti sono così smaliziati da tenersi alla larga da un simile annuncio: anzi, tentano la sorte con la procedura ...