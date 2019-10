Biagio D' Anelli Vs Eliana Michelazzo ' Concorso per Mister Caltagirone | assurdo!'

Francesca De André - la veritàbomba su Giorgio Tambellini arriva in diretta tv. Biagio D’Anelli svela tutto : Biagio D’Anelli torna all’attacco di Giorgio Tambellini. La storia ormai è nota a tutti. Domenica 22 settembre i due sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma. La nipote di Fabrizio De André ha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non ...

Biagio D'Anelli : "Giorgio Tambellini è un vigliacco. Danneggia Francesca De Andrè" (video) : Nuovo capitolo della saga Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Biagio D'Anelli, ospite, oggi, di 'Pomeriggio 5', ha ricostruito tutta la vicenda, spiegando, per la prima volta, i retroscena del presunto tradimento: Io pubblicamente ci ho messo la faccia. Giorgio ha la faccia di bronzo. Quando è entrato in casa, dopo che mi ha telefonato con Alessandra, lui nega questa cosa che mi fa veramente ridere. Francesca De Andrè, l'11 giugno, mi ha ...

Pomeriggio 5 - Biagio D’Anelli su Francesca De Andrè : “Evita la verità” : Biagio D’Anelli a Pomeriggio Cinque lancia una frecciata a Francesca De Andrè Francesca De Andrè, come tutti sapranno bene, è tornata insieme a Giorgio Tambellini. L’annuncio è stato dato proprio dai diretti interessati nella prima puntata della nuova edizione di Domenica Live. In quella circostanza hanno anche rivelato di voler adire a vie legali contro Biagio D’Anelli, accusandolo di aver fatto circolare un gossip inesistente ...

Live Non è la d'Urso - Giorgio Tambellini : "Ho tradito Francesca de Andrè con un bacio e basta". Scontro con Biagio d'Anelli (VIDEO) : Scontro a tutto spiano tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli a proposito del tradimento di Tambellini ai danni di Francesca de Andrè. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenica Live affermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita mentre invece non era così (anche se Tambellini già durante il Grande Fratello ha ...

Biagio D'Anelli vs Giorgio Tambellini - il faccia a faccia/ 'Ti aspetto - parliamo quattr'occhi...' : Biagio D'Anelli questa sera di Live - Non è la d'Urso, per il confronto con Giorgio Tambellini. Ha veramente cospirato con Fabrizia De Andrè alle spalle di Francesca e Giorgio?

Biagio D'Anelli replica a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini : "Ma quale complotto" (VIDEO) : Visualizza questo post su Instagram Io e @fabriziadeandre abbiamo complottato il tradimento di @GiorgioTambellini nei riguardi di @Francescadeandre Dopo questa cosa Credo anche che Dumbo voli.... #fabriziadeAndrè #GiorgioTambellini #Francescadeandre #gennarolillio #barbaradurso #domenicalive #pomeriggio5 #reality#tradimentovero#cazzate#gossip#livenoneladurso #grandefratello#gf#grandefratello15 Un post condiviso da Biagio ...

Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli fidanzati/ A Pomeriggio 5 dopo un'estate d'amore : Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme e oggi saranno ospiti a Pomeriggio 5 dopo un'estate d'amore. In arrivo novità

Biagio D'ANELLI ' VUOI FINIRE LA MIA FRUTTA?'/ Il suo 'tvb' a Jessica Mazzoli : BIAGIO D'ANELLI scrive una dedica a Jessica Mazzoli: 'esistono tanti modi per dire "ti voglio bene...'. I due sono davvero fidanzati?

Jessica Mazzoli e Biagio D'Anelli stanno assieme (foto) : Jessica Mazzoli, dopo i problemi di salute che, qualche mese fa, l'hanno vista costretta a ritirarsi dal 'Grande Fratello', sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto a Biagio D'Anelli. La cantante, legata, per qualche anno, a Morgan (da cui ha avuto la figlia Lara), ha trascorso, qualche giorno, nei posti del neo fidanzato, a stretto contatto con la natura ed il mondo dei cavalli come testimoniano alcuni scatti su Instagram. ...

Jessica Mazzoli con Biagio D’Anelli - la ex di Morgan avrebbe ritrovato l’amore : Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli farebbero coppia fissa. La ex compagna di Morgan e l’ex concorrente del Grande Fratello si sono avvicinati a sorpresa. L’ufficializzazione del flirt in corso arriva attraverso una serie di video postati su Instagram e in una foto in cui i due si tengono per mano.Continua a leggere