Apple iPhone XR è in super-sconto a 110€ in meno!

Apple iPhone 11 Pro non supera i test di caduta di Altroconsumo : Altroconsumo ha messo sotto stress il nuovo Apple iPhone 11 Pro e i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max per verificarne la solidità strutturale. Complessivamente tutti e tre gli smartphone sono dispositivi di qualità ottima, però iPhone 11 Pro non ha superato le prove di caduta. I laboratori di Altroconsumo da tempo hanno iniziato a testare in laboratorio gli smartphone indirizzati ai consumatori, per confortarli sotto una molteplicità di ...

Come fare il simbolo Apple su iPhone e iPad : Può capitare, in alcune situazioni, di voler digitare il simbolo Apple, ovvero la famosa mela morsicata. Purtroppo però non è possibile trovare questo logo né all’interno della tastiera né all’interno della tastiera Emoji. Per questo leggi di più...

Apple - le prime indiscrezioni : "Niente notch sull'iPhone 2020 - avrà linee squadrate" : E' da poco uscito la versione 11 del melafonino e già si pensa a quella del prossimo. Che, oltre ad avere il 5G, potrebbe anche essere a tutto schermo

iPhone 12 - sono queste le prime immagini del nuovo smartphone Apple? : Il nuovo iPhone 11 Pro è in vendita da pochi giorni, ma cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni sul suo successore, iPhone 12, destinato ad uscire nel settembre 2020. Secondo un report confezionato da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affermati quando si parla di Apple, la Mela starebbe pensando di prendere spunto dal vecchio iPhone 4 per progettare il nuovo telefono in arrivo il prossimo anno. Così, dopo aver ...

Porta di Roma : furto all’Apple Store - portati via 8 iPhone : Roma – Quattro giovani sono riusciti nell’impresa di sfilare ben 8 iPhone dall’Apple Store del centro commerciale Porta di Roma. La rapina ha avuto luogo ieri sera attorno l’orario di chiusura: i furfanti sono riusciti a staccare i dispositivi anti-taccheggio e ad allontanarsi rapidamente dal negozio facendo perdere le proprie tracce. L'articolo Porta di Roma: furto all’Apple Store, Portati via 8 iPhone proviene da RomaDailyNews.

Tim : disponibili nei negozi nuovi Apple iPhone : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Da oggi sono disponibili nei negozi Tim i nuovi prodotti di Apple, tra cui iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea pro per iPhone, così come il nuovo iPhone 11 dotato di doppia fotocamera. Lo comunica l’operatore in una nota.Inoltre, Tim offrirà a breve anche la possibilità di acquistare nei negozi i nuovi Apple Watch Series 5, gli smartwatch dotati di nuovo display Retina always on e il ...

iPhone 11 e Apple Watch Serie 5 in vendita da oggi - ecco il riepilogo dei prezzi : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5 sono ufficialmente disponibili in commercio da oggi. Chi ha prenotato uno dei nuovi dispositivi il 10 settembre (data dell’annuncio) li riceverà a breve, perché le spedizioni sono state avviate. Chi ha preferito attendere di poterli acquistare direttamente lo può fare da oggi, in tutti gli Apple Store, sul sito ufficiale del produttore o presso altri canali fisici e online. ...

Apple - stasera arriva l’aggiornamento iOS 13 : quali iPhone lo supportano - le novità e le funzionalità principali [INFO] : Apple ha da poco presentano i nuovissimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, ma per avere le più recenti caratteristiche non è necessario comprare i due nuovi modelli. Infatti, l’aggiornamento iOS 13, disponibile dalla 19 di stasera, porterà tutta una serie di funzionalità per i modelli di iPhone a partire dal 6S/6SE fino ai più recenti. Con questo aggiornamento, Apple ha messo l’accento sulla privacy e sul miglioramento delle applicazioni di base ...

Apple iPhone 11 è in super-sconto : ecco come pagarlo quasi 100€ in meno! : I nuovi iPhone 11 sono stati presentati all’evento di presentazione di Apple che si è tenuto il 10 Settembre scorso. Sul sito ufficiale e su Amazon i preordini sono ormai attivi da qualche giorno, con leggi di più...

iPhone 11 - presentati da Apple i nuovi modelli : fotocamera da 12 megapixel : Come tutti gli anni ormai dal lontano 2007 Apple presenta i nuovi modelli di iPhone sul finire dell'estate. Il 10 settembre scorso un soddisfatto Tim Cook (ad di Apple) ha dichiarato che “L’innovazione è importante, noi ci concentriamo su quella che conta nella vita della gente”. Con questo motto sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, Kaiann Drance di Apple ha spiegato le potenzialità del nuovo melafonino. Nonostante lo smartphone sia ...

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro (il Max). arrivano anche Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

Apple svela l'iPhone 11 con tre fotocamere - la novità è il grandangolo : Apple ha svelato i suoi modelli di iPhone 11. Al lancio a Cupertino sono state messe in evidenza le sue fotocamere: rispetto alla versione precedente arriva la seconda fotocamera grandangolare da 12 MegaPixel, oltre al supporto alla riproduzione audio Dolby Atmos. Le fotocamere...