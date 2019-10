LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 3 ottobre | battaglia stellare sui 400 Chi

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 16.42: Niente da fare per l’azzurra Cestonaro: nullo ed eliminazione per lei 16.40: Ultimo salto per Cestonaro 16.37: Nullo il primo lancio di Mayer 16.34: Iniziati i lanci del gruppo A del disco del Decathlon. C’è il secondo della classe Kevin Mayer 16.33: Al momento serve 14.12 per la finale. Misura alla portata di Cestonaro che ci proverà 16.32: Si avvicina alla finale l’attesa spagnola Peleteiro che arriva a 14.23, scavalcata dalla francese Djallo che sale a 14.25 16.31: Si chiude senza altre misure da finale la terza rotazione nel gruppo A 16.28: Arriva il 14.31 della colombiana Rojas che vola in finale 16.19: Un discreto 13.97 per Cestonaro che non basta per la qualificazione. Servono una ventina di centimetri in più 16.15: Tra poco tocca a Ottavia Cestonaro 16.08: Die ...

