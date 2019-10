Fare la spesa online | i migliori siti

Quartu - papà va a Fare la spesa e dimentica la figlia di 2 anni in auto : rischia il linciaggio : Rissa sfiorata a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, dove un papà di 53 anni ha lasciato la figlia di due anni in auto mentre è andato a fare la spesa nel centro commerciale "Le Vele". A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto la piccola dormire sul seggiolone. È stata salvata dall'intervento dei carabinieri, che hanno denunciato l'uomo a piede libero per abbandono di minore. Lui si è difeso: "Volevo comprare una ...

Bari paura in centro - scompare bimbo di 9 anni - era con la madre a Dok a Fare la spesa : Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso un bimbo di 9 anni a Bari. Il bimbo era con la madre a fare la spesa al supermercato Dok di via Melo. In pochissimi minuti si sono perse le tracce del piccolo. L’allarme si è subito diffuso e a darlo è stata la madre che ha contattato subito le forze dell’ordine. Il piccolo si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono in corso pattugliamenti delle forze dell’ordine. Il bimbo , ...

Crisi - Unterberger (Autonomia) : “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a Fare la spesa in Austria” : Se non si riesce a evitare l’aumento dell’Iva “la nostra popolazione che vive in Alto Adige potrebbe andare a fare la spesa in Austria“. Lo ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie del Senato, parlando dopo aver incontrato Mattarella L'articolo Crisi, Unterberger (Autonomia): “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a fare la spesa in Austria” proviene da Il Fatto ...